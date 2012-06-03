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Türkçe Olimpiyatlarına yoğun ilgi

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkçe Olimpiyatları kapsamında yapılan etkinlikler büyük ilgi gördü.

Türkçe Olimpiyatlarına yoğun ilgi

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkçe Olimpiyatları kapsamında yapılan etkinlikler büyük ilgi gördü.

03 Haziran 2012 Pazar 12:55
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Türkçe Olimpiyatlarına yoğun ilgi
ANKARA

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın katılımıyla düzenlenen "10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Özel Programı" büyük ilgi gördü.
18 ülkedeki Türk okullarında öğrenim gören öğrencilerin sahne aldığı etkinliği izlemek isteyenler, 19 Mayıs Stadı'nı doldurdu. Yoğun ilgi nedeniyle stada giremeyen çok sayıda kişi dışarıda kaldı. 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, programda yaptığı konuşmada, stadın dışında binlerce insanın bulunduğunu belirterek, ''En kısa zamanda 40 bin kişilik stadyumu Ankara'ya kazandıracağız'' dedi.
Bakan Kılıç, ''Dünyanın neresine gidersek gidelim, başımız dik, göğsümüz kabarık bir vaziyette bayrağımızın şanıyla, şerefiyle karşılıyoruz ve dünyanın neresine gidersek gidelim Türk okullarında okuyan gençlerin çiçekleri, merhabaları ve selamlarıyla karşılanıyoruz'' şeklinde konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de ''Gittikçe büyüyoruz. Yavaş yavaş eski Osmanlı'nın heybetini kazanıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Türkçe Olimpiyatları kapsamında Afyonkarahisar, Kayseri, Şanlıurfa, Kütahya ve Ordu'da etkinlikler düzenlendi.

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 04:56
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