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Türkan Şoray taburcu oldu

Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray, geçirdiği ameliyat sonrasında tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Türkan Şoray taburcu oldu

Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray, geçirdiği ameliyat sonrasında tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:00
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Türkan Şoray taburcu oldu

Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray, geçirdiğiameliyat sonrasında tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Şoray, taburcu olurken, hastalığı nedeniyle aşırı kilo alıp veremediğini belirterek, ''Yaşam kalitemi düşürüyordu. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerim de eksik olmasınlar, bir saniye yalnız bırakmadılar beni. Doktor hanım da her dakika yanımdaydı.'' dedi.

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nilperi Gazioğlu ise Cushing'in nadir görülen bir hastalık olduğunu belirterek, ''Türkan Hanım daha önce de ameliyat olmuştu. Bu ikinci ameliyatı. Bundan sonrasında daha rahat edeceğini umuyoruz. Özellikle dikkat edeceği şey kendisini çok fazla yormamak. 1 ay dinlenmesinde fayda var.'' diye konuştu.

Daha sonra kızı ve kardeşleriyle hastaneden ayrılan Şoray'a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

AA

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Türkan ŞorayTürkan Şoray Taburcu Oldu
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