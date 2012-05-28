Türk yönetmene Cannes'da ödül

Belçim Bilgin ve Cem Bender'in başrollerini oynadığı 7 dakikalık film, 1984 yılında Diyarbakır cezaevinde yatan bir mahkum ile karısının hikayesini konu alıyor.

Jüri başkanlığını Belçikalı Jean-Pierre Dardenne'in yaptığı kısa metrajlı filmler dalında toplam 10 film yarıştı. Jüri, 4 bin 500 film arasından sadece 10 filmi yarışmaya kabul etmişti.

35 yaşındaki Yeşilbaş, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nden mezun oldu. Yeşilbaş, 2008 yılından beri yönetmen Zeki Demirkubuz'un asistanlığını yapıyor.