Türk sanatçıların eserleri Arnavutluk'ta sergileniyor

TİRAN

Başkentteki Ulusal Tarih Müzesi'nde açılışı gerçekleştirilen sergiye, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Sergide resim, heykel, seramik ve minyatürler yer aldı.

Sergi kuratörü Kani Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk'un Türkiye ile eskiye dayanan tarihi, kültürel bağları bulunduğunu söyledi.

Toplamda 36 sanatçının eserlerinin sergilendiğini aktaran Kaya, sergide Türkiye'de belli bir sanat akımına sahip sanatçıların çalışmalarına yer verildiğini kaydetti.

Kaya, benzer sergileri Kosova ve Makedonya'da da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu etkinliği Arnavutluk'ta her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sergi, 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.