Kosovalı sanat derneği Exarte tarafından Kosova'nın Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Yerel Hükümet Yönetimleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Fushe Kosova Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Euro Kosova Sanat Festivali" 13 ülkeden yaklaşık 50 ressamı ağırlıyor.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker, yaptığı açıklamada, festivale katılan ressamların, bir hafta boyunca düzenlenen atölye çalışmalarında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır Kosova'da Türkiye'yi anlattıklarını aktaran Ülker, "Bir yılda 10 farklı alanda ve 45 başlık altında 672 etkinlik ve oturum gerçekleştirdik. Dostluk konserlerinden kurslara, sergilerden festivallere kadar birçok etkinliğe imza attık. Son olarak da bu festivalin yanı sıra '6. Türk Caz Haftası', '4. İpek Kitap Fuarı' ve 'Benim Priştine'm Resim ve Fotoğraf Yarışması'nı gerçekleştirdik." diye konuştu.

"İş birlikleri aramızdaki bağı kuvvetlendiriyor"

Ülker, müzik ve edebiyat alanındaki faaliyetlerle Kosovalıları Türk kültürüne davet ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Priştine, Prizren ve İpek'te Yunus Emre Enstitüsü var. Bu üç merkezde farklı etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan bir kısmını kendimiz yaparken, bir kısmında buradaki farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde oluyoruz. Bu iş birlikleri aramızdaki bağı daha da kuvvetlendiriyor. 'Uluslararası Euro Kosova Sanat Festivali' de destek olduğumuz etkinliklerden. Türkiye'den sanatçıları buraya davet ediyoruz. Aslında bu ve bunun gibi etkinliklerde Türk sanatçıları dünya sanatçılarıyla buluşturuyoruz."

Yunus Emre Enstitülerinde Türkçe öğretmenin yanı sıra Türk kültür-sanatının tanıtımının yapıldığına ve bunların etki alanının yaygınlaştırıldığına dikkati çeken Mehmet Ülker, "Kosova, Osmanlı'nın yaklaşık 500 yıldan fazla kaldığı bir yer. İlişkilerimiz hala devam ediyor ve gelecekte de bu ilişkiler güçlenerek devam edecek. Kosova bayrağındaki 6 yıldızın temsil ettiği Kosova halklarıyla Türkiye arasındaki var olan dostluk köprülerini güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda, farklı sosyo-kültürel gruplar tarafından sevgi ve ilgiyle karşılanan etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Engellilerin meslek edinmelerini ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını kolaylaştıracak kulüp temelli sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

'Kosova sanatını dünyaya açmaya çalışıyoruz'

Exarte Başkanı ressam Muhamet Ahmeti-Metis de dünyadan sanatçıları tanımak için yabancı sanatçıları Kosova'da bir araya getirdiklerini aktardı.

Metis, festivale ilginin her geçen yıl arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelen sanatçılar bizim sanatçılarımızla tanıştığı gibi, kendi kültürünü anlatma imkanı buluyor. Her bir sanatçı, diğer ülkelerden gelen sanatçıların sanatını ve çalışma şeklini birebir görme şansını yakalıyor. Kosova biraz kapalı bir ülke. Sanatçılarımızın dışa açılmasını, uluslararası işlerde kendilerini gösterebilmelerini istiyoruz. Kosova sanatını dünyaya açmaya çalışıyoruz. Bu yolla bunu başardığımıza inanıyorum."

"6. Uluslararası Euro Kosova Sanat Festivali" sonunda, festival komitesince birinci seçilen eserin sahibine ödül verilecek.