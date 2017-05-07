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Türk-Rus ortak dizileri geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı ile Rus mevkidaşı Medinski, iki ülke iş birliğinde film ve dizi yapılması konusunda mutabakata vardı

Türk-Rus ortak dizileri geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı ile Rus mevkidaşı Medinski, iki ülke iş birliğinde film ve dizi yapılması konusunda mutabakata vardı

07 Mayıs 2017 Pazar 16:18
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Türk-Rus ortak dizileri geliyor

BAKÜ
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de düzenlenen 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamında bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Rus mevkidaşı Vladimir Medinski, Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularını ele aldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında mart ayında Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında imzalanan anlaşmayla 2019'un karşılıklı olarak Kültür ve Turizm Yılı ilan edildiğini hatırlatan Avcı, "Bu, Türk-Rus ilişkileri bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda iki ülkenin kültürel hayatına önemli katkı sağlayacak ortak dizi ve sinema filmi projelerinin çalışmalarına şimdiden başladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışmalara başladık"
Kültürel ilişkilerin halkların karşılıklı birbirlerini daha yakından tanımasına katkı sağlayacağını dile getiren Avcı, bakanlık olarak Rusya ile ortak geliştirilecek dizi ve sinema filmi projelerine destek vereceklerini bildirdi.

Bakan Avcı, Türkiye'nin çalışmalarda önemli mesafe aldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk hikayelerinin Rusya'da, Rus hikayelerinin de Türkiye'de senaryolaştırılarak dizi yahut sinema filmine dönüştürülmesini son derece önemsiyoruz. Biz şimdiden çalışmalara başladık. Ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov'un 'Aksırık' adlı hikayesi senaryolaştırılıyor. Senaryonun yazım aşamasının Türkiye'de duayen biri isim olan Safa Önal tarafından üstlenilmiş olmasını ayrıca önemsiyorum."

"Türk dizileri Rusya'da yoğun ilgi görüyor"
Rusya Kültür Bakanı Medinski de sinema filmi ve dizi konusuna çok ilgili olduklarını belirterek, "İki ülkenin hem bağımsız hem de ortak projeler geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. İçerisinde Türk ve Rus oyuncuların oynayacağı, ortak hazırlanmış senaryolar, ortak projeler iki ülkedeki seyirci potansiyelini artıracaktır. Türk dizileri Rus halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. İnsanlar Türk dizilerini severek izliyor." ifadelerine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkRusOrtak Diziönce VatanKültür SanatNabi Avcı
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