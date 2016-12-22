Fransız ressam Felix Ziem

'in "İstanbul" isimli yağlı boya tablosu,

Artam Antik AŞ'

nin 294. müzayedesinde 375 bin liradan satışa sunulacak.

Artam Antik AŞ'den yapılan açıklamaya göre, özel koleksiyonlardan seçilen, 1880-1980 yıllarında yapılmış Türk resim sanatının önemli eserlerinin görülebileceği müzayede, 10 Aralık'ta Antik Palace'da gerçekleşecek.

Türk resim sanatının ilk kuşak ressamları arasında yer alan Süleyman Seyyid'in natürmort ve orman konulu eserleri ile Hoca Ali Rıza'nın peyzaj, Halil Paşa'nın İstanbul konulu eserleri ile Nazmi Ziya'nın "Koç Kahvesi" tablosunun da içinde bulunduğu, farklı dönemlerden 5 tablo ilk kez müzayedeye çıkacak.

İbrahim Çallı'nın "Manolyalar", "Kapalı Çarşı" ve "Topkapı" eserleri ile Hikmet Onat, Şevket Dağ ve Mahmud Cüda'nın tabloları da sanatseverlerle buluşacak. Kazasker Mustafa İzzet, Hasan Rıza ve Hamid Aytaç gibi önde gelen hattatların eserlerinin de yer alacağı müzayedede, ayrıca Fausto Zonaro ve Prieur Bardin eserleri de alıcısını bekleyecek.

Hale Asaf, Hamit Görele, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cevat Dereli, Ali Çelebi, Orhan Peker, Cihat Burak, Mustafa Esirkuş ve Nuri İyem'in ilk kez satışa sunulacak eserlerinin de bulunduğu müzayedede, 200 eser satışa sunulacak.

AA