'Türk müziğinin yolundan gittim'

Irak kökenli anne ve babanın çocuğu olarak İsrail'de dünyaya gelen, dünyanın pek çok yerinde konser veren ve eserlerini 9 albümde müzikseverlerle buluşturan, perküsyon ve ud sanatçısı Yinon Muallem,Latin perküsyonları çalarak başladığı müzikal kariyerini uzun yıllardır İstanbul'da sürdürüyor.

Muallem, darbuka, tef, bendir, zarb, kanjira, gatham gibi çalgılarla birlikte geliştirdiği kendine özgü üslubunu eserlerine yansıtıyor.

"Türk müziğine hayran kaldım"

"Ta Ki Dum" isimli son albümünü geçen ay müzikseverlerle buluşturan Muallem, müzikal kariyerini ve yeni projelerini anlattı.

Yinon Muallem, İstanbul'a ilk kez 2000 yılında turistik gezi amacıyla geldiğini ve ziyaretinde Türk müziğine hayran kaldığını söyledi.

Muallem, Türkiye'nin ünlü udilerinden Yurdal Tokcan'dan eğitim almak için daha sonra tekrar İstanbul'a geldiğini ve bu sırada birçok müzisyenle iletişim kurduğunu dile getirdi.

Birkaç ay kalma düşüncesiyle geldiği İstanbul'dan kopamadığını aktaran Muallem, kısa sürede Türkçe öğrendiğini ve bir Türkle evlenip aile kurduğunu ifade etti.

İstanbul'un sokaklarındaki seslerin yanı sıra sufi, roman ve halk müziğinden çok etkilendiğini kaydeden Muallem, eserlerini oluştururken Doğu ile Batı'nın farklı müzik türleri ve ünlü sanatçılarından ayrı bir ilham aldığını kaydetti.

"Müzik için büyümek istiyoruz"

Muallem, "Ta Ki Dum" albümünü Hakan Gürbüz ve İsmail Altunbaş'la birlikte hazırladığına işaret ederek, şunları aktardı:

"Ta Ki Dum, Hint müziğinde aslında bir perküsyon dili. Farklı vuruşlar yaptığınızda, her vuruşta 'ta', 'ki', 'dum' diye ritim veriyorsunuz. Bu projede de ağırlıklı olarak vurmalı çalgılar var. Bu bakımdan albümün ismini 'Ta Ki Dum' olarak uygun gördük. Aynı adla grubumuzu da kurduk ve bu proje için yine 'Ta Ki Dum" başlıklı bir beste yazdım."

Albümde 5 eserinin yer aldığını belirten Muallem, "Bu proje içinde çoğunlukla ud çaldım. İsmail'in iki eseri var. Albümde ayrıca bir tane sadece perküsyon düeti var. Ben ve İsmail hicaz taksimi yaptık. Albümde aynı zamanda farklı bölümler, doğaçlamalar var. Ayrıca bu albüm içerisinde yer alan 2 şarkıya klip yaptık." diye konuştu.

"Ta Ki Dum" grubu kurulmadan önce Gürbüz ve Altunbaş'la birlikte İsrail'de konser verdiklerini anlatan Muallem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güzel bir enerjiyle yola çıktık. Gördük ki keyif alıyoruz, önemli olan da keyif almak bence. Tabii ki kaliteli ve güzel bir müzik yaratmak da önemli ama birlikte oturup, müzik yapmak her şeyden daha güzel. Bazen müzisyenler ego yüzünden anlaşamıyorlar. Sanıyorum ki beraber uzun zaman çalışacağız. Amacımız sadece albüm yapmak, konserler vermek değil. Biz müzik için büyümek istiyoruz."