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'Türk müziğindeki nağmelere aşığım, büyüleyici'

Faslı şarkıcı Semira Said, "Arap ve Türk nağmeleri arasında önemli bir ahenk var. Kişisel olarak Türk müziğindeki nağmelere aşığım,büyüleyici." dedi.

'Türk müziğindeki nağmelere aşığım, büyüleyici'

Faslı şarkıcı Semira Said, "Arap ve Türk nağmeleri arasında önemli bir ahenk var. Kişisel olarak Türk müziğindeki nağmelere aşığım,büyüleyici." dedi.

04 Ağustos 2017 Cuma 15:08
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'Türk müziğindeki nağmelere aşığım, büyüleyici'

Arap ve Türk müziği arasında büyük bir ahenk olduğunu söyleyen Fas'ın ünlü ses sanatçısı Semira Said, "Türk müziğindeki nağmelere aşığım, büyüleyici." dedi. 

Her yıl Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Baalbek'te yer alan tarihi Roma kentinde düzenlenen "Baalbek Festivali" kapsamında bu akşam 4 bin kişiye konser verecek olan Said (59), AA muhabirine "sanat hayatı ve Türk müziğine olan tutkusuyla ilgili" açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki en büyük festival olan Baalbek Festivali'nde ilk kez sahne alacağı için "çok mutlu olduğunu" dile getiren Said, "Mısır'ın büyük divası Ümmü Gülsüm ve Lübnanlı meşhur sanatçı Feyruz'un da konser verdiği bir festivalde, 40 yılık sanat birikimimin ardından sahne almak benim için büyük bir onur." dedi.

"Türk bestekarlarla çalışmayı umuyorum"

Türk hayranlarıyla ilgili birbirinden güzel anıları olduğunu ifade eden Faslı sanatçı, Türkçeye uyarlanan bazı şarkılarının internetteki sosyal paylaşım platformlarında büyük beğeni topladığını anlattı. 

Said, "Arap dünyasındaki en popüler beş şarkımın Türkçe'ye uyarlanmasından dolayı çok mutluyum. Hatta bazıları Türk kadın şarkıcıları tarafından da seslendirildi. En kısa zamanda Türk bestekarlarla çalışmayı umuyorum. Bu, sanat kariyerimde önemli bir iz bırakacak." diye konuştu.

"Türk müziğindeki nağmelere aşığım, büyüleyici" 

Said, Türk müziğine olan tutkusunu ise şu sözlerle anlattı:

"Arap ve Türk nağmeleri arasında önemli bir ahenk var. Kişisel olarak Türk müziğindeki nağmelere aşığım, büyüleyici. Türk müziğinin bu özelliğini Doğu ve Batı'dan aldığı zenginliğe bağlı bir durum olarak görüyorum. Önemli Türk besteci ve sanatçılar bundan faydalanarak iyi işler ortaya koyuyor." 

AA

Anahtar Kelimeler:
FasSemira Said
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