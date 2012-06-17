Türk modasını dünyaya tanıttı

ANKARA

Yurt içi ve dışında düzenlediği çok sayıda defile ile adından söz ettiren Modacı Ahmet Özceyhan, ilkokul 4. sınıftayken babasının vefat ettiğini belirterek, Ankara'da terzilik yapan ve izin için Karahacip beldesine gelen bir yakını sayesinde terzilik mesleği ile tanıştığını söyledi.

Fransa'daki bir mesleki üniversiteye mülakatla alındığını belirten Özceyhan, 1968 yılında gittiği Paris'te 4 kişiyle birlikte her türlü kötü olayın yaşandığı bir mahallede yaşadığını kaydetti.

Buna karşın Osmanlı motiflerinin yer aldığı kıyafetleri sürekli tekrarlamadığını anlatan Özceyhan, ''23 ülkede Türkiye'yi temsilen koleksiyonlarım gösterildi. Benim adımın yazılması değil. Bir Türk modacının Tokyo'da, ABD'de, Roma'da yer almasıdır önemli olan'' değerlendirmesinde bulundu.