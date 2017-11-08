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Türk kültürü belgeselle dünyaya tanıtılacak

TDGF Genel Başkanı ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Tertip Komitesi Başkanı Demir, "Türk kültürünü, tüm dünyaya benimsetmek istiyoruz. Öncelikle Türk kültürünü ve coğrafyasını belgeselle kendi insanımıza anlatmak istiyoruz." dedi.

Türk kültürü belgeselle dünyaya tanıtılacak

TDGF Genel Başkanı ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Tertip Komitesi Başkanı Demir, "Türk kültürünü, tüm dünyaya benimsetmek istiyoruz. Öncelikle Türk kültürünü ve coğrafyasını belgeselle kendi insanımıza anlatmak istiyoruz." dedi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:22
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Türk kültürü belgeselle dünyaya tanıtılacak

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGFGenel Başkanı ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Tertip Komitesi Başkanı Menderes Demir, "Türk kültürünü, tüm dünyaya benimsetmek istiyoruz. Öncelikle Türk kültürünü ve coğrafyasını belgeselle kendi insanımıza anlatmak istiyoruz. Buradan çıkan değerleri, dünyaya mal etmek istiyoruz." dedi.

Demir, yaptığı açıklamada, ikincisini düzenledikleri "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali"nin asıl amacının, Türk kültürünü ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Festivalin hedefinin, Türk kültürünü ve Türk'ün dünyaya bakış açısını anlatmak olduğunu aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Buna uygun film yapanlar, bize müracaat etti. Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere akraba toplulukları ve Türk'ün yaşadığı tüm coğrafyalarda, yaşadığı yerin kültürünü anlatan belgesel çekenler, bize müracaat etti. Eylül ayı içerisinde bizlere müracaat eden filmlerimiz 130 oldu. Proje ortağımız olan 7 üniversitenin öğretim üyelerinin oluşturduğu seçici kurul tarafından bu sayı 12'ye düşürüldü. İki ayrı kategoride seçilen filmlerin İstanbul'da galası yapıldı ve ödüllendirildi."

Demir, Türk dünyasının, geniş bir coğrafyaya ve kültüre sahip olduğunu dile getirerek şunları anlattı:

"Bu milletin öz değerlerini, belgesel marifetiyle önce kendi akrabalarımıza sonra da dünyaya sunabilmek amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim ilk hedef kitlemiz Türk dünyası. Türk dünyasının yaşadığı tüm coğrafyalarda çalışma alanlarımızı belirledik. Öncelik Orta Asya, Türkistan ve Türk'ün yaşadığı tüm coğrafyalarda çalışmalar yaptık. Avrupa, ABD, Avusturya başta olmak üzere artık Türk'ün yaşamadığı bir coğrafya yok. Dolayısıyla dereceye giren filmlerimizin gala ve ödül töreninden sonra Türk dünyasını gezdirmeye çıktık. Kıbrıs'a gittik. Doğu Akdeniz Üniversitesinde de bir gösterimiz oldu. Daha sonra Azerbaycan'a gittik. Orada halk gösterimi yapıldı. Ardından Niğde'ye, Kazakistan'a, Kırgızistan'a geçtik. Şu anda Gaziantep'teyiz. Buradan da Makedonya'ya gideceğiz."

"Türk kültürünü, kültür-sanat adamlarıyla tanıştırmak istiyoruz"

Türk kültürünü birçok organizasyonda ön plana çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Türk kültürünü, tüm dünyaya benimsetmek istiyoruz. Öncelikle Türk kültürünü ve coğrafyasını belgeselle kendi insanımıza anlatmak istiyoruz. Buradan çıkan değerleri, dünyaya mal etmek istiyoruz. Dereceye giren filmlerimizden bir paket oluşturup Avrupa ve ABD'deki partner kuruluşlarımız olan sivil toplum kuruluşlarıyla ve kültür ataşeleriyle Türk kültürünü, kültür-sanat adamlarıyla tanıştırmak istiyoruz."

Demir, popüler sinema ve dizilerin ticari maksatla yapıldığını belirterek bu organizasyonun ise Türk kültürünü, Türk'ün akrabalık hukukunu tüm dünyaya anlatacağını kaydetti.

Festival

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TRT, İBB Kültür AŞ ve İstanbul Üniversitesinin katkılarıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Kosova, Rusya, Tataristan, Yakutistan, Başkurdistan, Hakasya, Çuvaşistan, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Gagavuzya ve Kerkük'ten filmlerin yer aldığı festivalin ödül töreni 30 Eylül'de İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Dünyası Gazeteciler FederasyonuTürk KültürüMenderes DemirBelgesel
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