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"Türk insanları çok sıcak"

Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Türkiye'ye gelen Paris Hilton, "Türkiye'de ev sahipliği gerçekten çok özel. İnsanlar çok sıcak. Burada yaşadıklarımı arkadaşlarıma ve çevreme anlatıyorum." dedi.

"Türk insanları çok sıcak"

Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Türkiye'ye gelen Paris Hilton, "Türkiye'de ev sahipliği gerçekten çok özel. İnsanlar çok sıcak. Burada yaşadıklarımı arkadaşlarıma ve çevreme anlatıyorum." dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 17:17
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"Türk insanları çok sıcak"

Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy gibi Türk mankenlerin de podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile The Land of Legends Theme Park'ta basın toplantısı düzenledi. 

Eraslan, toplantıda yaptığı konuşmada, getirdikleri mankenlerle Antalya'nın ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.

"420 milyon kişisin dikkatini Türkiye'ye çektik"

Bu yılki şovda Paris Hilton'un sahnede olacağını belirten Eraslan, "Dosso Dossi Fashion Show olarak yıllardır önemli organizasyonlar yapıyoruz. Legends ile yaptığımız bu organizasyonlar bize güç katıyor. Geçen dönem yaptığımız etkinliklerle 420 milyon kişinin dikkatini Türkiye'ye çektik." dedi.

Paris Hilton ise Dosso Dossi Fashion Show'un dünyadaki önemli organizasyonlardan olduğunu ifade etti.

"Burada olmaktan mutluluk duyuyorum"

Organizasyonda yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Hilton, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir şova imza atacağız." dedi.

Provalarda denediği ayakkabı ve kıyafetleri çok beğendiğini kaydeden Hilton, sahnede sergileyeceği giysileri beraberinde götürerek giymeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'ye daha önce de geldiğini hatırlatan Paris Hilton, "Döndüğümde hep arkadaşlarıma Türkiye'ye gitmeleri gerektiğini söyledim. Türkiye'de ev sahipliği gerçekten çok özel. İnsanlar çok sıcak. Bu benim aklımda kalan güzel şeyler. Burada yaşadıklarımı arkadaşlarıma ve çevreme anlatıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Paris ismini taşımaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hilton, konuşmasını Türkçe, "Merhaba" diyerek tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Moda TasarımcısıParis HiltonÇağla ŞikelDeniz AkkayaDemet ŞenerŞebnem SchaeferDosso Dossi Fashion ShowHikmet EraslanThe Land Of Legends Theme Park
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