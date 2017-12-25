Türk Halk Müziğinin Yeni Prensesi: Berna Kartal

Türk Halk Müziği'nde son zamanlarda dikkat çeken başarılı ve güzel sanatçı Berna Kartal ilk albüm çalışması olan ''Dön Gelsene'' isimli 5 eserlik albümünü Kemal Aslan etiketiyle çıkardı. ''Dön Gelsene'' isimli çalışmasını ünlü yönetmen Erkan Nas ile kliplendiren güzel sanatçının albüm yönetmenliğini ise Kenan İlgen üstlenmiştir.

Güzel sanatçı Berna Kartal yeni klibinin ''Yar Ha Ninna'' adlı hareketli eserine , bir sonraki klibinin ise söz ve müziği Şerif Kayran'a ait olan ''Ben İyi Değilim'' adlı şarkısına çekeceğinin de müjdesini verdi.

Güçlü yorumu ve repertuarıyla şaşkınlık yaratan Berna Kartal zarafetiyle de ilgi odağı.