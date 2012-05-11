Türk filmleri Şangay yolcusu

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), dünyanın prestijli organizasyonlarından Şangay Film Festivali'nde Türk sinema, dizi ve televizyon sektörünün tanıtılmasına yönelik çalışma yapacak.

Yapımcılar festival kapsamındaki Çin'in tek film marketinde Türk sinemasını dünyaya tanıtma fırsatı yakalayacak. Festivalde ilk kez gerçekleştirilecek Türk Film Panoraması'nda ''Gişe Memuru'', ''Memleket Meselesi'', ''Zefir'', ''Denizden Gelen'' ve ''New York'ta 5 Minare'' adlı yapımlar, Çinli seyirciyle buluşacak.

Festivalin proje koordinatörü Ayşe Sönmez, AA muhabirinin Şangay Film Festivali ve film markete ilişkin sorularını yanıtladı.

Şangay Film Festivali içinde gerçekleşen Çin'in tek film marketi ''SIFF Market''in alıcılara, yapımcılara ve distribütörlere köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Sönmez, ''Festival kapsamında 2011 yılında 143 yerel ve uluslararası katılımcı ile tüm dünyadan 2015 profesyonel alıcı bir araya gelmiş ve görüşmeler 700'den fazla anlaşma ile sonuçlanmış. Bu yıl bizim için önemli gelişmeler olacağına inanıyoruz'' dedi.

Festivalde ilk kez ''Türk Filmleri Panoraması'' düzenleneceğini anlatan Sönmez, panoramada gösterilmek üzere 20 film gönderdiklerini bunların içinden 5 yapımın seçildiğini söyledi.

Festivalin 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini bildiren Sönmez, şöyle devam etti:

''Türkiye ilk kez Şangay Film Festivali'nde film panoramasına katılacak çok çeşitli filmler gönderdik. Onların arasından 'Gişe Memuru', 'Memleket Meselesi', 'Zefir', 'Denizden Gelen' ve 'New York'ta 5 Minare' adlı yapımlar seçildi.

FİYAB olarak böyle bir organizasyonda yer alacağımız için çok mutluyuz. Bu panorama ve film market ile dünyanın önemli sinema insanlarına ulaşacağız. Bunu çok önemsiyoruz.''

