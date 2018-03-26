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Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu

Nevruz Bayramı vesilesiyle Bosna Hersek'te "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konulu konser düzenlendi.

Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu

Nevruz Bayramı vesilesiyle Bosna Hersek'te "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konulu konser düzenlendi.

26 Mart 2018 Pazartesi 09:25
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Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" temalı konser düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla başkentteki Skenderija Kültür Merkezi'nde yapılan konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Gagavuzya, Yakutistan ve Sibirya'dan gelen TÜRKSOY sanatçıları, konser ve halk dansları gösterisiyle salonu dolduran Saraybosnalıları Türk dünyasının eşsiz renkleriyle buluşturdu.

Müsteşar Yardımcısı Gül,  yaptığı açıklamada, TÜRKSOY'un Türk kültürünün UNESCO'su olduğunu ifade ederek, "TÜRKSOY, bu yıl 25'inci yılını kutluyor. Nevruz Bayramı dolayısıyla da Balkanlar'da bir etkinlik turu düzenliyor." dedi.

Kültürün, milleti millet yapan en temel unsurlardan biri olduğuna işaret eden Gül, nevruzun sadece Türk kültüründe değil, Türkiye'nin gönül coğrafyasıyla bağlı olduğu Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir alanda kutlanan ortak bir bayram olduğunu belirtti.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Purtaş da nevruz ateşinin 2018 Türk dünyasının başkenti Kastamonu'da yakıldığını anımsatarak, "Bugün burada 10 ülkeden 70 sanatçı var. Nevruzun bereketini, ümidini ve renklerini Anadolu'dan Balkanlar'a getirmiş olduk. Programda ortak kültür dünyamızı temsil eden sanatçılarımız yer alıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Koç ise Nevruz Bayramı vesilesiyle tüm dünyada barış, huzur ve kardeşliğin yayılmasını temenni etti.

Dün akşam Bosna Hersek'in Zenica şehrinde izleyicisiyle buluşan "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası Konseri," Saraybosna'nın ardından bugün da ülkenin güney kesimindeki Mostar şehrinde yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekSaraybosnaNevruz BayramıTÜRKSOYTüm Renkleriyle Türk Dünyası
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