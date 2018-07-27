TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA 

YAFEM (Yalova Folklor Eğitim Merkezi) tarafından düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni’nin 21’incisi 12 ülkeden ve Türk Dünyası’nın 40 farklı coğrafyasından gelen ekiplerin katlımıyla, 17-22 Temmuz tarihlerinde Yalova’da gerçekleştirildi.

Yazı ve fotoğraflar: M. KEMAL SALLI

YAFEM (Yalova Folklor Eğitim Merkezi) tarafından düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni etkinlikleri yalnızca bir halk oyunları gösterisi değildir. Türk Boyları Kültür Şöleni etkinlikleri, başlangıcından bu yana, birer “Diriliş” bayramı olarak kutlanır Yalova’da.Yalnızca Yalova’da değil, çevre il ve ilçelerle brlikte bir bölgesel şölen olarak kutlanır, Türk Boyları Kültür Şöleni etkinlikleri.

Başta, “Dilde birlik, fikirde birlik, işde birlik” diyen İsmail Bey Gaspıralı olmak üzere, Türk’ü Türk yapan bütün kahramanlar Yalova’da mesken tutar o günlerde. Görünmez bir Han Çadırı kurulur Yalakova’nın kuytu bir köşesine..

Türk tarihinin, Türk illerinin bütün kahramanları o çadırdadır şölen boyunca. Geceler boyu konuşup danışırlar birbirleriyle.. Gündüzleri aranızda dolaşırlar.. Siz onları, otantik giysileri içinde Türk ikliminin bir köşesinden gösteri yapmak üzere gelmiş bir kardeşimiz gibi görürsünüz, ama o ya Atilla’dır, ya Timur Han, ya Osman Gazi’dir ya da ilerde “Fatih” olarak anacağımız II. Mehmet’tir.. Belki de, ömrünü Türk birliğine adamış Gaspıralı İsmail Bey’dir.. Belki Bilge Kağan’dır, belki de Hocam Ahmet Yesevi’nin İslam’ın nurunu Avrupa içlerine taşıması için görevlendirdiği Sarı Saltuk ya da Gül Baba’dır..

Her yılın Temmuz ayında Türk’ün “Han Çadırı” kurulur Yalakova’da.. Bir başka iklim yaşanır Türk Boyları Kültür Şöleni etkinliklerinde.. Mucize buluşmalar yaşanır o şölenlerde.. Bilim adamlarının, “Aynı kromozomları taşıyorlar” dedikleri Saha-Yakut Türkleriyle Amerika Kızılderilileri yüzlerce yıl sonra Türk Boyları Kültür Şöleni’nde biraraya gelirler.

Tarihin gerçekleri yaşanır Türk Boyları Şöleni etkinliklerinde. Bir fırsat oluşturup mutlaka yaşayın bu canlanan tarihi Yalova’da. YAFEM gönüllüleri 21 yıldır büyük fedakarlıklara katlanarak gerçekleştiriyorlar bu kutlu bayramları. Kendinizi bulmak, kendinizi bilmek için bir yere not edin; gelecek yıl mutlaka Yalova’yı, Türk Boyları Kültür Şöleni’ni yaşayın. Orada Türk’ün binlerce yıllık canlı tarihini, bütün renkleriyle Türk kültürünü bulacaksınız, yaşayacaksınız. Çok daha büyük bir coşkuyla, “Ben Türk’üm!” diye haykıracaksınız.

21. TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ VE 12. TÜRK DÜNYASI GAZETECİLERİ BULUŞMASI

Bu yıl Türk Boyları Kültür Şöleni’nin 21’incisini, Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşması’nın 12’ncisini kutladık. 17-22 Temmuz’da gerçekleştirilen Türk Boyları Kültür Şöleni’ne 12 ülkeden 40’tan fazla ekip katıldı. Gelen ekipler otantik kıyafetleri içinde kendi müzük ve oyunlarında örnekler sunarken, Türk coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelen gazeteciler de Türk Dünyası’nın sorunlarını ele aldılar, yapılması gerekenler konusunda bir “sonuç bildirgesi” yayınladılar.

TÜRKSOY FOTOĞRAF SERGİSİ

Türk Dünyası’nın UNESCO’su TÜRKSOY da her yıl olduğu gibi bu yıl da bir fotoğraf ve kitap sergisi açtı. Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde, şölenin ilk günü gerçekleştirilenbir törenle açılan TÜRKSOY sergisinde, bu güne kadar Türk Dünyası’nın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen kültürel şölenlere ilişkin fotoğrfalar ve Türk kültürünü anlatan çeşitli kitaplar sergilendi.

YAFEM VE TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENLERİ

Türk Boyları Kültür Şöleni etkinliklerini ve YAFEM’i Yalova’nın değerli araştırmacı yazarı Muhsin Sevencan’dan dinleyelim:



Muhsin Sevencan

“YAFEM (Yalova Folklor Eğitim Merkezi ve Gençlik Kulübü)1988 yılında kuruldu. Özlemle planlanan Türk Dünyası Buluşması etkinliklerinin ilki 1998 yılında yapıldı. YAFEM olarak 30 yıldır büyük bir özveri ve fedakârlıklarla Türk Dünyası ortak kültürünün tanıtımına çaba harcamaktayız.

Bu uğurda yola çıktığımız yıllarda Türk Dünyası sahasında çalışma yapan STK yok denecek kadar azdı. TİKA, TÜRKSOY ve Akraba Toplulukları ile ilgili devlet kurumları henüz kurulmamıştı.

Yalova’da Türk Dünyası’nın birlikteliğine gönül vermiş bir grup genç insan, samimi, beklentisiz ve ilkelerinden taviz vermeyecek şekilde çeyrek asırdan fazla süren bir çalışmayı Türk Kültür Coğrafyası’na armağan etti.

Çalışmalarımız belki amatörceydi. Lakin birçok kesim faaliyetlerimizden esinlenerek Türk Dünyası’na yönelik sportif ve kültürel alanda etkinlikler düzenlemeye başladı. YAFEM olarak samimiyetle yürütülen bu tür etkinliklerden her zaman memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz.

Tek endişemiz aynı amaca hizmet eden etkinlik tarihlerinin birbirleriyle çakıştırılmasıydı. Bu konuda duyarlı davranan STK’lara teşekkür ediyoruz.

Bu yıl 16-22 Temmuz 2018 tarihlerinde Yalova’da 21. Türk Boyları Kültür Şöleni’ni gerçekleştirmek için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Şölen kapsamında 12. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması, 10. Türk Dünyası Şairler Buluşması hazırlıkları da devam etmektedir.

Geçmişten bu yana bir idealimiz vardı. Dünya’da halen var olan tüm Türk boylarını Yalova’da bir araya getirmek ve yüzyılın Türk Dünyası kurultayını gerçekleştirmekti. Önceki yıllarda 30 ayrı Türk Boyu’nu bir araya getirmeye muvaffak olduk. Lakin hedefimize henüz ulaşamadık.

ABD’den Kızılderililer aramıza katıldı.

Doğu Türkistan’ın sürgündeki parlamentosu YAFEM’le birlikte ilk toplantısını Yalova’da gerçekleştirdi.

Sayıları azalan Çulım, Dolganlar, Karaylar, Kırımçaklar, Nogaylar, Salarlar, Şorlar, Urumlar, Karapapaklar, Teleütler, Hakaslar, Terekemeler, Ahıskalılar, Altaylar ve daha birçok Türk toplulukları Yalova’ya gelerek Türk Dünyası birlikteliğinin içindeki yerini aldı.

Tek bir seferde hepsini bir araya getiremeyişimiz bizden kaynaklanan durum değildi. Yeterli desteği alamadığımız için nihai hedefimize ulaşamadık.

“Bu işi nasıl başarıyorsunuz?” sorusu ise çalışmalarımızı yücelten bir bakış açısı olarak her zaman karşımızda durmaktadır.

YAFEM, Türk Dünyası’nın gönül insanlarıyla yoluna devam etmektedir. Çin Seddi’nden Balkanlara uzanan coğrafyada yaşayan birçok gönül eri, davetiye aldığında kendi imkânlarından özveride bulunarak Yalova’da buluşmaya gelmekte ve farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının temsilcileri bir birlerini daha yakından tanıma fırsatına sahip olmaktadır.

Bu sayede Türk Kültür Coğrafyası’nda var olan bütün sorunları müzakere ederek YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği vasıtasıyla tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Halk oyunları gösterileriyle azınlık ve özerk cumhuriyetler kültürlerini sergilerken al bayrağın yanında öz bayrağının sevgisini yaşamakta, milli kimliğini en güzel şekilde tanıtma imkânı bulmakta ve onların bu konudaki çabaları bizim çalışma azmimizi daha da yükseltmektedir.

YAFEM, Doğu Türkistan’dır. Batı Trakya’dır. Irak ve Suriye’deki Türkmenlerini sesi, gözü ve kulağıdır.

Kırım’ın haykırışıdır.

Türk Cumhuriyetleri arasında köprüdür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının daim olmasına tükenmez bir azimle bağlıdır.

Rusya, Bulgaristan, Romanya, İran, Afganistan, Çin gibi ülkelerdeki Türk azınlıkların dünya insanlığına ulaşan iletişim bağıdır.

YAFEM, Al Bayrağı beş yüz milyonluk Türk coğrafyasının semalarında dalgalandırmayı başarmış ve mazlum durumda yaşayan soydaşlarımızın sesidir.

Geldiğimiz noktada, dilde ve fikirde işbirliği alanına ciddi katkılarda bulunduğumuz aşikârdır. Ekonomik alanda birlik konusu ise elbette devletimizin gücüyle yürütülmesi gereken bir konudur ki bu alanda ciddi çalışmalar yapıldığını sevinçle duymaktayız.

2018 yılında yeniden buluşma çağrımıza destek veren gönül dostlarımıza, katkı sunan kurumlarımıza, Yalova Belediyesi’ne, İl Özel İdaresi’ne, YTSO ve Kültür Bakanlığımıza şükranlarımızı sunarken bu sahada hizmet veren devlet kurumlarının da yakın ilgisini arzu etmekteyiz.

YAFEM olarak ok burcundan yay burcuna, dünyadaki tüm Türk topluluklarına selamlarımızı sunuyoruz.”