Türk Dünyası 2017 Kültür Başkenti: Türkistan

M. KEMAL SALLI

Güney Kazakistan Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılışı, 22 ülkeden, 300’e yakın sanatçının katılımıyla, Kazakistan Cumhuriyeti Spor ve Kültür Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Güney Kazakistan Valisi Janseyit Tüymebayev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri, Büyükelçi Düsen Kaseinov tarafından yapıldı.

Türk Dünyası, ulu Türk bilgesi Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı topraklarda biraraya gelerek, Türk uygarlığının en önemli geleneklerinden biri olan Nevruz Bayramı’nın yanı sıra, kadim Türkistan kentinin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini görkemli törenlerle kutladı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Azerbaycan’da gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konseyi 34. Dönem Toplantısı’nda, 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Kazakistan’ın Türkistan kenti seçilmişti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY), her yıl, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirde gerçekleştirdiği Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları 34. Daimi Konseyi Toplantısı geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da yapılmıştı. Azerbaycan Medeniyet ve Turizm Bakanı Ebulfes GARAYEV’in ev sahipliğinde 34. Dönem TÜRKSOY Daimi Konsey Toplantısı’na TÜRKSOY’a üye ülkelerin kültür bakanları ve Türk devletlerinin kültür ve sanat hayatına yön veren Türk Konseyi yetkilileri katılmıştı. Marxal Kompleksinde gerçekleşen toplantıda TÜRKSOY’un 2016 yılı çalışmaları değerlendirilmiş, 2017 yılına ilişkin önemli kararlar alınmış, bu karalar çerçevesinde 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak da Kazakistan’ın Türkistan kenti seçilmişti.

2017 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ: TÜRKİSTAN/KAZAKİSTAN

34. Dönem TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin önemli gündem maddelerinden biri de, 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçimleriydi. 2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şeki’de gerçekleştirilen toplantıya katılan tüm temsilcilerin oy birliği ile aldığı kararla 2017 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistan’ın Türkistan şehri seçilmişti.

Türkistan’ın 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi dolayısıyla bir konuşma yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 25. Yılının, tüm dünyada gerçekleştirilen TÜRKSOY etkinlikleriyle coşkuyla kutlandığının vurgulayarak şöyle demişti:

‘’Türk cumhuriyetleri kendi egemenliklerini ve bağımsız devletlerini kültür temeli üzerine kurdukları gibi, aralarındaki ortaklık ve işbirliğini de aynı şekilde kültür temelinde yükseltmektedirler. Türk cumhuriyetlerinin kendi aralarında oluşturdukları ilk çok taraflı işbirliği örgütünün TÜRKSOY olması bunun en somut kanıtlarından biridir.

25 yıllık bağımsızlık dönemi, üye ülkelerimizin milli kültürlerinin, geleneklerinin ve öz değerlerinin canlanış, şahlanış dönemidir. Önümüzdeki yılların da en az geçen çeyrek asır kadar bereketli, verimli ve başarılı geçmesini dilerim. Toplantımızın ev sahibi, Dönem Koordinatörümüz Sayın Ebulfes Garayev’e teşekkürlerimi iletiyor, oybirliği ile 2017 yılı Türk dünyası Kültür Başkenti seçilen Türkistan şehrine başarılar diliyorum.

Türk dünyası kültür başkenti seçilen şehirlerimiz, sadece sıradan şehirlerden ibaret değildir. Bugüne kadar bu payeyi, Astana, Eskişehir, Kazan, Merv ve Şeki şehrine layık gördük. Tüm bu bahsettiğim şehirler Türk dünyasının nüfus cüzdanı, kimlik belgesidir, barış, kardeşlik, huzur ve hoşgörü için asırlardır eşsiz bir ilham kaynağı olma niteliği taşımaktadır.

Şehirlerimiz kültür başkenti unvanını bir yıl için taşıyor olabilir ancak var oldukları müddetçe Türk dünyasını bir araya getiren, yol gösteren bir kültür merkezi olma payesini hiç kaybetmeyecektir. 34. Dönem TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin tüm Türk dünyası’na hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

TÜRK DÜNYASI 2017 KÜLTÜR BAŞKENTİ: TÜRKİSTAN

Tarihi kaynaklara göre Milattan Sonra 4. Yüzyılda kurulan, eski adı ‘’Yesi’’ olan, Türkistan şehri, görüşleri ve günümüze dek etkileri devam eden öğretisiyle Hoca Ahmed Yesevi’nin doğduğu ve ölene dek yaşadığı yer olmuştur. Kazakistan’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan ilk tarihi eseri olan Hoca Ahmed Yesevi Türbesi, şehrin görkemli yapılarından biridir. Söz konusu türbe 14. Yüzyılda Emir Timur tarafından inşa ettirilmiş, Türkistan coğrafyasını değerli kılan, inanc merkezi haline dönüştüren bir eser olmuştur.

1992 yılında temelleri atılan Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi’ne de ev sahipliği yapan şehir, Kazakistan'ın gelişen ekonomisinin de katkısıyla hem modernleşme hem de şehirleşme anlamında Türk dünyasının yükselen bir değeri olmuştur. Tarihi İpek Yolu güzergahının önemli bir şehri olan Türkistan’da 21 Mart’ta Nevruz kutlamalarıyla başlayan etkinlikler yılboyu sürecektir. Çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde Türk Dünyası’nın sanatçıları, bilim insanları bir araya gelecek ve Türk tarihinin derinliği ve kültürel zenginliği anlatılacak.

TÜRKSOY tarafından 2012 yılında başlatılan uygulama kapsamında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına ilk sahip olan şehir Kazakistan’ın Astana şehri olmuştur. Ardından, 2013 yılında Eskişehir, 2014 yılında Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan, 2015 yılında Türkmenistan’ın Merv şehri ve 2016 yılında Azerbaycan’ın Şeki şehri Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşımıştır.

TÜRKİSTAN ETKİNLİKLERİ NEVRUZ’LA BAŞLATILDI

Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılışı, 22 ülkeden, 300’e yakın sanatçının katılımıyla Türkistan’da gerçekleştirildi. Avrupa ve Asya kıtasının genç sanatçıları, Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşamını sürdüğü topraklarda bir araya gelerek, Türk medeniyetinin en önemli geleneklerinden biri olan Nevruz Bayramı’nın yanı sıra, kadim Türkistan şehrinin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini, on binlerce Türkistanlı ile bir arada kutladı.

Güney Kazakistan Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Kazakistan Cumhuriyeti Spor ve Kültür Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Güney Kazakistan Valisi Janseyit Tüymebayev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri, Büyükelçi Düsen Kaseinov tarafından yapıldı.

Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin türbesi etrafından bir araya gelen konuk heyetler ilk olarak türbe etrafında bulunan anıtları ziyaret etti. Ardından gerçekleştirilen bayrak merasimi ile, Türkistan’ın kutsal başkentliği bir kez daha perçinlenmiş oldu. Yüzyıllar öncesinin geleneğini bir kez daha tekrar eden Türk dili konuşan halkların temsilcileri, 18. Yüzyılda yayınlanan bir eserde ilk kez tasvir edilen ritüeli günümüzde hayata geçirerek, türbenin içerisinde yer alan dev kazanın etrafında bir araya geldi.

Etkinlik ardından açılışa özel olarak oluşturan alanda gerçekleştirilen konuşmalar ile devam etti. 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış konuşmalarının ilkini Kazakistan Cumhuriyeti Spor ve Kültür Bakanı Arıstanbek Muhamediulı gerçekleştirdi. Nevruz'un bolluk ve bereket getirmesini temenni ederek konuşmasına başlayan Bakan Muhamediulı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, 2017 Türkistan Türk Dünyası Kültür Başkenti programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere dair bilgiler paylaştı.

Ardından kürsüye çıkan Güney Kazakistan Valisi Janseyit Tüymebayev, Türkistan’ın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek şöyle dedi:

‘’Türk dünyasının lideri, cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev, bundan yıllar önce TÜRKSOY’un Türk dünyasının UNESCO’su olmasını temenni ettiğini dile getirmişti. Bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı projelerle TÜRKSOY bu unvanı çoktan hak etti. 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Türk Dünyası Kültür Başkenti programı, TÜRKSOY’un başarılı çalışmalarına verilebilecek en güzel örnektir. Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını başarıyla taşıyarak bizden sonraki şehire devredeceğiz.’’

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise kültür başkenti uygulaması sayesinde Türk dünyası şehirlerinin kültürel ve sosyal bakımdan geliştiğine dikkat çekerek, TÜRKSOY'a vermiş oldukları destekler için TÜRKSOY üyesi ülkelerin devlet başkanlarına teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Kaseinov özetle şöyle dedi:

“2012 yılında başkentimiz Astana ile başlayan uygulamamız, 2013 yılında Türkiye’nin modern yüzü Eskişehir; 2014 yılında Tataristan’ın tarihi şehri Kazan; 2015 yılında Türkmenistan’ın kadim şehri Merv; 2016 yılında Azerbaycan’ın doğa harikası Şeki şehri ile devam etmiştir. Nitekim Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını bu yıl Türk dünyası için kutsal topraklar olarak kabul edilen Türkistan şehrine vermekten dolayı çok mutluyuz. İnanıyorum ki yıl boyu gerçekleştirilecek etkinliklerle Türkistan'ı tüm dünyaya tanıtacağız.''

TÜRKSOY Basın Ödülleri Takdim Edildi

21 Mart 2017 tarihinde Türkistan’da gerçekleştirilen açılış töreni aynı zamanda her yıl geleneksel olarak düzenlenen TÜRKSOY Basın Ödülleri Töreni’ne de ev sahipliği yaptı. Tören kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayan medya çalışanlarına TÜRKSOY Basın Ödülü takdim edildi. 2010 yılından bu yana takdim edilmekte olan TÜRKSOY Basın Ödülleri bu yıl 7 ülkeden 14 farklı kişi ve kuruma takdim edildi.

Türk dünyası sanatçılarının performansları ile devam eden 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti açılışı, binlerce Türk dünyası sevdalısını Türkistan'da bir araya getirdi. Programı izleyen katılımcılar, misafir dans grupları ve sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Türk dünyasının birlik ve beraberliğine vurgu yapılan, gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerde Kazak Milli sanatlarından örneklerin yanı sıra geleneksel spor müsabakaları da gerçekleştirildi.

Türkistan Kervanı Göz Doldurdu.

Kutlamalar kapsamında oluşturulan şenlik alanı kutlamaların en çok dikkat çeken kısımlarından biri oldu. Geleneksel el sanatlarının temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir grup, Kazak yaşam tarzını yansıttıkları hediyelik eşyaları şenlik alanında misafirlerin beğenisine sundu. Dünya’nın dört bir yanındna Türkistan’a gelen heyetlere, şenlik alanında özel olarak kurulan, Yurt adı verilen geleneksel çadırlarda Kazak milli mutfağından yöresel lezzetler de ikram edildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi kararıyla, 2017 yılı ‘’Türk Dünyası Kültür Başkenti’’ olarak ilan edilen Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen görkemli açılış ile birlikte Tarihi İpek Yolu güzergahının önemli bir şehri olan Türkistan, ilan edilen yıl kapsamında, yılboyu gerçekleştirilecek etkinliklerle farklı alanlardan sanatçıların, bilim insanlarının buluşma noktası haline gelecek.