Türk dizilerinin pazarı genişliyor

RTÜK'ün hayat verdiği İslam Ülkeleri Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu sayesinde bu ülkelerde büyük ilgi gören Türk dizileri için pazarın daha da artacağı bildirildi.

RTÜK Üyesi ve Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (BRAF) Genel Sekreteri Hamit Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 1990'lardan bu yana her bölgede platform oluşturma eğilimi olduğuna dikkati çekerek, ''Biz de Karadeniz ve İslam ülkelerinde başlattığımız forumlarla beraber Türkiye'nin katıldığı forum sayısını 3'ten 5'e çıkardık'' dedi.

Bu tarz forumlarda bağlayıcı kararlar alınmasa da ülkeler arasındaki teknik sorunları gidermeye ve ülkelerin iyi uygulamaları öğrenerek kendi ülkesine taşımaya aracılık ettiğini vurgulayan Ersoy, ''Her ülke kendi yayıncılık potansiyelini aktarıyor ve sonra da yatırımcılara iş imkanı doğuyor'' diye konuştu.

Ersoy, şöyle devam etti:

''Küçük İslam ülkelerinde enterferans yapılabiliyordu. Forumlar sayesinde bu sorun herhangi bir siyasi kriz çıkmadan rahatlıkla çözülebilir. Yani ülkeler potansiyel sorunların ortaya çıkmasına önleyici diplomasi yöntemiyle engel olabilir.

Türk dizileri için de pazar çok daha genişlemiş olacak. Türkiye'de yüzlerce televizyon, binin üzerinde radyonun olduğunu öğrendikleri takdirde onların gelip bizden çok şey alabileceklerini beraber göreceğiz.''