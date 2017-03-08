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Türk bilim kadınına 'Yükselen Yetenekler' ödülü

UNESCO ve L'Oreal'in iş birliğiyle düzenlenen "Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında, her yıl 15 genç bilim kadınına verilen "Yükselen Yetenekler" ödülüne bu yıl ODTÜ'den Doç. Dr. Demirköz layık görüldü.

Türk bilim kadınına 'Yükselen Yetenekler' ödülü

UNESCO ve L'Oreal'in iş birliğiyle düzenlenen "Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında, her yıl 15 genç bilim kadınına verilen "Yükselen Yetenekler" ödülüne bu yıl ODTÜ'den Doç. Dr. Demirköz layık görüldü.

08 Mart 2017 Çarşamba 15:20
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Türk bilim kadınına 'Yükselen Yetenekler' ödülü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve L'Oreal'in ortaklaşa düzenlediği "For Women in Science" (Bilim Kadınları için) programı kapsamında her yıl 15 genç bilim kadınına verilen "Rising Talents" (Yükselen Yetenekler) ödülüne bu yıl Türkiye'den Doç. Dr. Melahat Bilge Demirköz layık bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1998'den bu yana her yıl 15 genç bilim kadınına verilen ödüle, Türkiye'den bu yıl uzay radyasyonu hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demirköz layık görüldü. Demirköz'e ödülünün 23 Mart'ta Paris’te verilmesi öngörülüyor.

Türkiye, eğitim, bilim, kültür, iletişim ve enformasyon yoluyla küresel barışın tesisi, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan UNESCO’yu kuran 20 ülke arasında yer alıyor. Örgütün en faal üyelerinden olan Türkiye, bu kapsamda 1946'dan bu yana çeşitli organlarda temsil ediliyor.

Öte yandan Türkiye, UNESCO'ya verdiği önem bağlamında, daha önce altı kez görev yaptığı yürütme kurulunun 2017-2021 dönemi seçimlerine adaylığını açıkladı. Söz konusu seçimler bu yılın kasım ayında Paris'te yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
UNESCOLOrealBilim Kadınları
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