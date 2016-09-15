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Türk bilgini Maturidi'nin minyatürünü yaptı

Tezhip ve minyatür sanatçısı Yılmaz, dış görünüşüyle ilgili yazılı kaynak bulunmayan Türk İslam alimi İmam Maturidi'yi tasvir ettiği özgün çalışmayı sanat dünyasına kazandırmanın sevincini yaşıyor.

Türk bilgini Maturidi'nin minyatürünü yaptı

Tezhip ve minyatür sanatçısı Yılmaz, dış görünüşüyle ilgili yazılı kaynak bulunmayan Türk İslam alimi İmam Maturidi'yi tasvir ettiği özgün çalışmayı sanat dünyasına kazandırmanın sevincini yaşıyor.

15 Eylül 2016 Perşembe 13:48
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Türk bilgini Maturidi'nin minyatürünü yaptı

KARABÜK - Karabük'te, tezhip ve minyatür sanatçısı Yasemin Yılmaz, dış görünüşüyle ilgili herhangi bir yazılı kaynak bulunmayan Hanefi mezhebine mensup Müslümanların itikattaki imamı Türk İslam alimi Maturidi'nin minyatürünü sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özbekistan'ın Semerkand şehri yakınındaki Maturid köyünde doğan, tam adı Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Matüridi es-Semerkandi olan ve hayatı hakkında fazla kayıtlı bilgi bulunmayan İslam aliminin, aherli kağıt üzerine tarama, noktalama, guaj boya teknikleri ve altın kullanılarak 58'e 41 santimetre boyutlarında minyatürü yapıldı.

Hanefi mezhebine mensup Müslümanların itikattaki imamı kabul edilen Maturidi'nin, rivayetlerden yola çıkılarak hazırlanan tasvir çalışması, Maturidi Yesevi Otağı, İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneğinde muhafaza ediliyor.

Tezhi̇p ve mi̇nyatür sanatçısı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Ana Sanat Dalında yüksek lisans yaptığını ve aldığı eğitim gereği Türk-İslam inancını araştırdığı sırada Maturidi'ye ulaştığını anlattı.

Araştırmaları sırasında Maturidi'nin hiçbir yerde kayıtlı görsel verisinin bulunmadığını fark ettiklerini anlatan Yılmaz, bu konuda adım atmak için Maturidi hakkında çalışmaları olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sönmez Kutlu ile görüştüğünü aktardı.

"Giysileri tamamen Türk kültürüne ait"

Kutlu hocanın Maturidi'nin dış görünüşüyle ilgili anlatılanları kendisine aktardığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Ben de onun anlatımlarına göre figürü oluşturdum. Maturidi'nin düşünce sistemi tamamen akılcı ve dinamik. Bu yüzden dış görünüş olarak daha dinç ve genç figür yapmaya çalıştım, nnun düşüncesini yansıtması açısından. Giysileri tamamen Türk kültürüne ait. Kafasında sarık yok, Türklere özgü kayık şeklinde bir şapka var. Şapkasıyla ilgili bilgileri Kutlu hocamız verdi. Beline üzüm dalı bağladığını söyledi. Kuşak yerine üzüm dalı bağlıyormuş ve burada da onu yansıtmaya çalıştım."

Bu çalışmayı yapmaktan onur duyduğunu dile getiren Yılmaz, "Maturidi önemli alimlerimizden biri. Birçok alimin minyatür ve resimleri yapıldı, çizildi. Fakat İmam Maturidi'nin minyatürü ya da resmi hiçbir yerde yok. İlk olmak bana mutluluk veriyor. İnşallah devamı gelecektir." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.09.2016 13:48
Anahtar Kelimeler:
Maturidiönce Vatan
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