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Turizme 'demokrasi mitingi' etkisi

Turizm sektörü temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonraki birkaç gün rezervasyon iptalleri olduğunu, şu anda ise yurt dışından rezervasyon akışının yeniden başladığını belirtti.

Turizme 'demokrasi mitingi' etkisi

Turizm sektörü temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonraki birkaç gün rezervasyon iptalleri olduğunu, şu anda ise yurt dışından rezervasyon akışının yeniden başladığını belirtti.

26 Temmuz 2016 Salı 11:17
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Turizme 'demokrasi mitingi' etkisi

 Turizm sektörü temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonraki birkaç gün rezervasyon iptalleri olduğunu, şu anda ise yurt dışından rezervasyon akışının yeniden başladığını belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye turist taşıyan tur operatörlerinin çok soğukkanlı davrandığını, böylelikle sektörde olabilecek kayıpları önlediklerini söyledi.

Darbe girişiminin ardından ilk 3 gün bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini belirten Hacısüleyman, 18 Temmuz akşamından itibaren uçak seferlerinin normale döndüğünü ve tüm uçuşların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hacısüleyman, söz konusu 3 günde yaklaşık 50 bin kişilik rezervasyonun iptal edildiğini dile getirerek, "Ama böyle bir durum için bu, çok da büyük bir sayı değil. Bugünlerde yurt dışından tekrar rezervasyon akışımız başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği demokrasi mitingleri ve bu mitinglerin çok barışçıl bir şekilde geçmesi, dış basına çok olumlu yansıdı. Bu sayede misafirlerimiz ülkemizin güvenilir olduğunu ve her şeyin normal olduğunu algıladılar." dedi.

"Önemli olan ileriye bakmak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ali Kızıldağ da turizmin barış içinde yeşerdiğini belirterek, "Bizim hiç tasvip etmediğimiz, hiç istemediğimiz olaylar oldu. Milletimize ve sektörümüze geçmiş olsun, çok büyük bir badire atlattık." dedi.

Darbe girişimine Türk halkının dünyada eşi benzeri olmayan bir tepki verdiğini dile getiren Kızıldağ, "Düşünün dünyada bu tür eylemler olduğunda, tankın önüne bir kişi çıktığında olay oluyor, büyük sembol oluyor. Bizde yüzlerce, binlerce insan tankların önünde durdu. Ben bunun başka bir örneği olduğunu zannetmiyorum. Bu, bizim ülke olarak, vatandaş olarak demokrasiye ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor. Bu imajı çok iyi kullanabiliriz." diye konuştu.

Antalya ve Türkiye coğrafyasını tanıyan insanların Antalya'da sorun olmadığını bildiğini, Türkiye coğrafyası ile ilgili bilgi sahibi olmayan insanların ise darbe girişiminin ardından biraz çekingen kaldığını ifade eden Kızıldağ, "Bir taraftan rezervasyonlar var, bir taraftan iptaller de aldık. Memurların izin iptali de bizi etkiledi, fakat bunlar yaşandı, geçti, önemli olan ileriye bakmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bizim için çok önemli"

Antalya'da tatil yapan Rus Kristina Pchelintseva da iki gündür Antalya'da bulunduğunu belirterek, "Tatil için 10 yıldır Antalya'ya geliyorum. Türkiye bizim için çok önemli, son dönem yaşadıklarınızla ilgili vatandaşlarınız için biz de dua ettik. Hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi güzel tatil yapamıyoruz. Ülkenize güzel günler diliyoruz. Moskova'ya dönünce bütün arkadaşlarıma da söyleyeceğim, Antalya'da hiçbir tehlike yok, beni korkutan hiçbir şey olmadı." diye konuştu.


AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 11:18
Anahtar Kelimeler:
TurizmFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖProfesyonel Otel Yöneticileri DerneğiPOYDAntalyaTatil
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