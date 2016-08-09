Turizmcilerin gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede turizm sektörünün en büyük beklentisi, iki ülke arasında charter seferlerine konulan yasağın kaldırılması ve Rusya pazarının tekrar eski canlılığına kavuşması.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmeyi turizmciler olarak dikkatle takip edeceklerini söyledi.

Turizm açısından Rusya pazarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedefler bulunduğunu, fakat öncelikle bekledikleri ve turizmcileri kurtaracak en önemli gelişmenin charter uçuşlarına dönük yasağın bir an önce kaldırılması olacağını belirten Ayık, "Şu an acil olarak çözüme kavuşturulmasını beklediğimiz konu, charter uçuşlarının yeniden başlaması. Rusya pazarının tekrar canlanması ve turist sayısının artmasını kolaylaştıracak yegane konu bu." dedi.

"Vize konusu, ikinci önemli konu"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise iki lider arasında gerçekleşecek görüşmede charter yasağının kalkması ve düzenlemenin eskisi gibi yapılmasını beklediklerini söyledi.

Tarifeli seferlerin sivil havacılık açısından değişik kuralları olduğunu, charter uçuşların ise farklı bir yönetmeliğe tabi olduğunu ve tarifeli seferlere göre daha çok esneklik sağladığını anlatan Hacısüleyman, "Gelen müşterinin hareket kabiliyetini yüksek tutmak açısından charter seferler çok önemli." diye konuştu.

Hacısüleyman, Türk tarafına uygulanan tek taraflı vize konusunun da görüşülmesini bekledikleri diğer önemli husus olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılmasını bekliyoruz çünkü bizden de Rusya'ya turist olarak giden ciddi bir kitle var. Turist hareketlerini iki yönlü olarak teşvik etmek gerekiyor. Bu nedenle vize konusu da charter yasağının ardından ikinci önemli konu."