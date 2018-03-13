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Turist getiren seyahat acentelerine destek
Turist getiren seyahat acentelerine destek
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Turist getiren seyahat acentelerine destek

Tarifeli ve tarifesiz uçak seferleriyle belirlenen havalimanlarına 2018 yılında turist getiren A Grubu seyahat acentelerine, turistik uçak seferi başına bin 500 ila 9 bin dolar destek sağlanacak.

Turist getiren seyahat acentelerine destek

Tarifeli ve tarifesiz uçak seferleriyle belirlenen havalimanlarına 2018 yılında turist getiren A Grubu seyahat acentelerine, turistik uçak seferi başına bin 500 ila 9 bin dolar destek sağlanacak.

13 Mart 2018 Salı 11:13
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Turist getiren seyahat acentelerine destek

ANKAR

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu kararına göre, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli A Grubu seyahat acenteleri tarafından Türkiye'ye turist taşıyan turistik uçak seferlerine ilişkin sağlanacak desteğe dair esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ise tarifesiz uçak seferleriyle 2018 yılında az 30 kişiden oluşan turist grubu getiren seyahat acentelerine bin 500 ila 9 bin dolar destek sağlanacak.

Buna göre, 1 Ocak-28 Şubat tarihlerindeki uçuşlara 9 bin dolar, 1 Mart-31 Mayıs uçuşlarına 6 bin dolar, 1-30 Haziran uçuşlarına 3 bin dolar, 1-30 Eylül uçuşlarına bin 500 dolar, 1-31 Ekim uçuşlarına 3 bin dolar, 1 Kasım-31 Aralık uçuşlarına da 9 bin dolar destek ödemesinde bulunulacak.

Desteklemede yüzde 20 ve yüzde 30 artış uygulaması

Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç'ten düzenlenecek uçak seferlerinde belirlenen destekleme tutarları yüzde 20 artırılacak.

Ayrıca, 200 ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçaklarla yapılan seferlerde en az 150 yolcu getiren acentelere verilecek destekleme tutarları ise yüzde 30 artırılarak uygulanacak.

Bir uçakta bir veya birden fazla acente tarafından getirilen turist grubunun bulunması halinde her bir acenteye verilecek destek tutarı, o acentenin getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanacak.

Belirtilen dönemler içinde yolcuları tek bir acente tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılacak.

Kruvaziyerle turist getiren seyahat acentelerine 25 ila 45 dolar destek

Bakanlar Kurulu kararı ile kruvaziyer gemiyle turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, kruvaziyer hizmeti verilen limanlara 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2018'e kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek ödemesi gerçekleştirilecek. 

Bu kapsamda seyahat acentelerine getirdiği turist başına, ocak, şubat, mart, nisan, kasım ve aralık aylarında 45 dolar, mayıs, haziran aylarında 35 dolar, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında ise 25 dolar destekte bulunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek kapsamı dışında olacak.

Aynı tur programı içinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentesine bir kez ödeme yapılacak.

Karara göre, 2019 yılında indi-bindi limanlarına gelen gelen yolcular için destek miktarı yüzde 50 artırılarak uygulanacak. 

Ayrıca, turun başlangıç noktasının Türk limanları olması halinde tek yönlü giden yolcular için de aynı koşullarda destek sağlanacak.

Bakanlığa belge ibrazı şartı

Seyahat acentelerinin bu karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlanabilmesi için kruvaziyer gemi ile turist getirdiğini gösteren belgeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz etmesi gerekecek.

Karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine bu amaçla oluşturulan ödenekten karşılanacak. 

Destek ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD doları karşılığı Türk lirası cinsinden yapılacak. 

Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. 

Destek ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen acenteler ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen acentelerin işlemleri resen durdurulacak. Söz konusu acenteler destekten yararlandırılmayacak. 

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TuristSeyahat Acenteleriültür Ve Turizm Bakanlığı
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