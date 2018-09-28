Tümülüs ile Safranbolu tarihine yolculuk

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "Büyük Göztepe Tümülüsü", turizme kazandırılarak ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak.

Tümülüste (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda 2012'den itibaren aralıklarla yapılan kazılar tamamlandı.

Safranbolu Belediyesi tarafından tümülüsün turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan proje, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunuldu. Projenin onaylanmasının ardından çalışmalara başlanacak.

"Gizli kalmış noktaların açığa çıkması için çalışıyoruz"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, tümülüsü turizme kazandırmak için valilik ve belediye iş birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Bu yönde hazırlanan projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulduğunu, projenin onaylanmasının ardından başlayacak çalışmalar tamamlandıktan sonra tümülüsü ziyarete açmayı düşündüklerini anlatarak, "Tümülüs yolunda bir düzenleme yapacağız. Vatandaşlarımız bu yolda yürürken, tümülüs, Safranbolu, Tarihi Çarşı hakkında bilgi alacak. Tümülüsü ziyaret etme imkanına kavuşacaklar. Böylece Safranbolu da ayrı bir turizm destinasyonu kazanacak." diye konuştu.

Ürkmezer, tümülüsün çok iyi bir noktada bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Safranbolu'da sürekli insanı şaşırtacak, geçmişe götürecek, tarihi anıları canlandıracak, tarihin gizemli sokaklarında dolaştıracak bir şeyler öğreniyoruz. Tarihi Çarşı bölgesinde Osmanlı Türk kültürünü yaşatan sokakları, evleri, camileri, arastaları görürken, bu tümülüse gelip 3 bin yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış, İpek Yolu'nda, ticaret yolunda bulunmuş Safranbolu'nun güzelliklerinden birini daha vatandaşlarımız yaşayacak."

Safranbolu'da gizli kalmış noktaların açığa çıkması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesi iş birliğinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Ürkmezer, çeşitli kültürlerin bulunduğu Safranbolu'nun geniş doğal ve kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

Ürkmezer, Safranbolu'nun kültürü, tarihi konakları ve çarşılarıyla nam saldığına dikkati çekerek, "Safranbolu'da doğal güzellikler de var. Safranbolu'da kanyonlar da var. Tarihi köprüler de var. Karayolları tarafından köprüler onarılıyor. Tarihi çeşmelerimiz var. Kral mezarları var. Onlar da tümülüs gibi turizme kazandırılacak. Ancak bunların bir plan, proje içerisinde yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün projeyi onaylamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karabük Valiliği'ne destek için başvuracaklarını dile getiren Ürkmezer, "Belediyemizin de desteğiyle olabildiğince hızlı biçimde turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Ancak tarihi ve doğa güzellikler hiçbir zaman aceleye gelmiyor. En doğrusunu yapmaya ve aslına uygun, tarihe ve doğaya zarar vermeyecek şekilde turizme kazandırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kent merkezi tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar indi"

Kazı başkanı Bartın Üniversite Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım da yaptıkları çalışmayla Safranbolu kent merkezi tarihinin milattan önce 7. yüzyıla kadar indiğini söyledi.

Safranbolu'nun eski çağ tarihi bulgularının tümülüsler olduğunu anlatan Yıldırım, "Bundan dolayı da kent merkezinde yer alan bu tümülüs, Frig dönemine ait çok önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kendine has mimarisi var, çok büyük ölçekte bir tümülüs. Burada yapılacak düzenlemeyle antik çağa ait bütün dönemler interaktif bir sergilemeyle ziyaretçilere sunulacak." diye konuştu.

Yıldırım, ayrıca Safranbolu'da arkeoloji müzesi kurma çalışmalarının olduğunu aktararak, "Karabük'te bulunan arkeolojik eserlerin de burada sergilenmesinin çok önemli olacağına inanıyorum." dedi.

Frigler döneminde Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesedi ile kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor.