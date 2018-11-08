Tuğba Özay’ın Nazım aşkı

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Yıllardır en büyük hayalinin dünyaca ünlü Şair Nazım Hikmet’in Vera’sı veya Piraye’sini canlandırmak olduğunu söyleyen eski manken Tuğba Özay sonunda bu hayaline kavuştu.

Hasan Özaşlamacı’nın yazdığı, Cem Kurtoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı NAZIM’CA tiyatro oyunu perdelerini Kadıköy Duru Tiyatroda açtı. Seyirciden çok büyük bir alkış alan oyunda Tuğba Özay, Nazım’ın büyük aşkı Vera’yı canlandırırken Nazım Hikmet'i de Atatürk rollerinden yakınen tanıdığımız, Oyuncu ve Şair Mehmet Tokat canlandırdı.

Moskova'da bir evde Nazım’ın son gecesinde yaşananları Vera’nın gözüyle anlatan oyunda; Nazım, yaşamının özetini de aktaran bir hesaplaşma içindedir. Kendisiyle ve toplumla, toplumcu politik kimliği, bu kimliğin gerektirdiği mücadelesi, hapislikleri, hayal kırıklıkları ve yaşamına etki eden kadınlar bu hesaplaşmanın konularıdır. Kiminde özeleştiri, kimindeyse ısrarla savunduğu savruluşlarıyla, bir insan ve bir yeryüzü şairinin hikayesidir anlatılan.

İstanbul Avrupa Yakası seyircileri ile 4 Kasım Pazar günü Mecidiyeköy Trump Kültür ve Gösteri Merkezinde de buluşan oyun, 28 Kasım ve 12 Aralık’ta Kadıköy Duru Tiyatro'da sahnelendikten sonra Anadolu’daki seyirciyle bir araya gelmek üzere kısa kısa turneler düzenleyecek. Oyunun biletlerini Biletix’ten ve oyun akşamı tiyatro gişesinden satın alabilirsiniz.

Yazan: Hasan Özaşlamacı, Yöneten: Cem Kurtoğlu,

Oyuncular: Mehmet Tokat, Tuğba Özay, Didem Sökmen, Göknur Paslı, Nagihan Yıldız, Pınar Dikbaş.

Işık ve Teknik; Yeşim Ayabakan, Müziker: Gülpınar Tokat, Afiş Tasarımı: Yaşar Şenyüz.