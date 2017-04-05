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TRT'den belgesel film projelerine destek

9'uncu Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında uygun görülen 2 belgesel film projesi ödüllendirilecek.

TRT'den belgesel film projelerine destek

9'uncu Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında uygun görülen 2 belgesel film projesi ödüllendirilecek.

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:19
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TRT'den belgesel film projelerine destek

TRT Belgesel Ödülleri'nin 9'uncu yılında bir ilke imza atılarak, fikir aşamasındaki belgesel film projelerine destek sağlanıp, ödüllendirilecek.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu yayıncılığını ilke edinen Kurum, belgesel yapımını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 9'uncu Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında uygun görülen 2 belgesel film projesini ödüllendirecek.

Desteklenecek belgesel film projeleri hayata geçirilerek, gördüğü yoğun ilgiyle belgesel alanında Türkiye'nin en prestijli film festivali sayılan TRT Belgesel Günleri'nde bir sonraki yıl gösterime girecek. Filmler ayrıca TRT Belgesel kanalında da yayınlanma fırsatı bulacak ve uluslararası festivallerde yer alması için teşvik edilecek.

Proje Destek Yarışmasının kazananları, 15 Mayıs Pazartesi gecesi düzenlenecek galada ilan edilecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yönetmenler, sektör temsilcileri, basın mensupları ve özel davetlilerin katılacağı gala, TRT televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.

9'uncu Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'ne bu yıl, Dominik Cumhuriyeti'nden Rusya'ya, Mısır'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Kanada'dan Japonya'ya kadar 78 ülkeden 677 başvuru yapıldı.

28 Nisan'da sona erecek başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgiye, "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilecek.

AA

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