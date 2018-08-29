Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93382
ALTIN
248.628
DOLAR
6.4059
STERLİN
8.2944
EURO
7.4963
Quaresma unvan peşinde
Quaresma unvan peşinde
Şahinkaya adrenalin tutkunlarını cezbediyor
Şahinkaya adrenalin tutkunlarını cezbediyor
Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar tamam
Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar...
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir...
Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak dalgalanıyor
Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak...

TRT Çocuk'tan 2 yeni mobil oyun

Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk tarafından 2 yeni mobil oyun geliştirildi. Reklamsız geliştirilen "Piksel Boyama" ve "ÇizBul" mobil oyunları ile çocuklar eğlenirken öğrenecek.

TRT Çocuk'tan 2 yeni mobil oyun

Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk tarafından 2 yeni mobil oyun geliştirildi. Reklamsız geliştirilen "Piksel Boyama" ve "ÇizBul" mobil oyunları ile çocuklar eğlenirken öğrenecek.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:46
0 Okunma
TRT Çocuk'tan 2 yeni mobil oyun

Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk tarafından geliştirilen 2 yeni mobil oyun ile çocuklar eğlenirken öğrenecek.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital oyun çalışmalarıyla Türkiye'nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT Çocuk, zeka ve beceri gelişimine destek olan "Piksel Boyama" ve "ÇizBul" mobil oyunlarıyla çocukları sevindirecek.

Çocukların zeka ve beceri gelişimine destek olan, pedagogların gözetiminde editöryal denetimden geçirilerek reklamsız geliştirilen "Piksel Boyama" ve "ÇizBul" mobil oyunları ile çocuklar eğlenirken öğrenecek.

Çocukların görsel algı gelişimini desteklemek, dikkatlerini ve odaklanma sürelerini artırmak için geliştirilen "Piksel Boyama" oyunu ile çocuklar içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkartacak.

Sevilen TRT Çocuk kahramanlarının, eğlenceli görsellerin ve sayıların boyandığı Piksel Oyunu'nda, kaydederek kaldığı yerden devam etme, boyama tamamladığında resmi otomatik olarak telefona kaydetme ve çıktı alma gibi özellikler bulunuyor.

Oyun, çocukların aynı zamanda aileleri ile oynayarak, kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerine de olanak sağlıyor.

ÇizBul ile çocuklar yeteneğini keşfedecek

Çocukların sayısal düşünebilme, problem çözme, öngörebilme yeteneğini keşfetmesini ve geliştirmesini sağlayan ÇizBul mobil uygulaması ise düşündürerek eğlendiriyor.

Top ile verilen görevlerin yerine getirilmesi üzerine kurgulanan oyunda, basit görünen ancak zihin çalıştırmayı sağlayacak aşamalar bulunuyor. Yönlendirmeleri takip ederek topu istenen noktaya ulaştırmak ve bunun için iyi düşünüp, zihinde ufak tefek hesaplamalar yaparak çizmek gerekiyor.

Birden çok çözümü olan oyunda çocuklar, kendileri en iyi çözümü bulmaya çalışıyor.

Mobil oyunlar, "trtcocuk.net.tr" web sitesi ile IOS ve Android mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor.

Türkiye'nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı

Türkiye'nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı olma özelliği taşıyan TRT Çocuk, toplamda 33 oyun, 1 TVOS oyun uygulaması ve video uygulamasıyla çocuk yayınındaki liderliğini dijital platformlarda da devam ettiriyor.

Tüm içerikleri pedagogların gözetiminde, titizlikle hazırlanan ve reklamsız yayınlanan mobil oyun uygulamaları, 40 milyon kez indirildi, 2 milyar görüntülenmeye ulaştı.

Geçen yıl Google Play tarafından "Çocuklar İçin En İyi Uygulama" seçilen TRT Çocuk'un mobil uygulaması, bilgisayar ve video oyunlarına yönelik artan ilginin çocuklar arasında hızla yükseldiğini gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrtTRT Çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak dalgalanıyor
Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak dalgalanıyor
Dünyaca ünlü piyanistler Antalya'da buluşacak
Dünyaca ünlü piyanistler Antalya'da buluşacak
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
'Bağımsız müzisyenler olarak tanınmak istiyoruz'
'Bağımsız müzisyenler olarak tanınmak istiyoruz'
'Çiçek kesen' elleriyle 'çiçek çizmeyi' öğretmek istiyor
'Çiçek kesen' elleriyle 'çiçek çizmeyi' öğretmek istiyor
Sırpların yaktığı 'Saraybosna'nın hafızası'nda fotoğraf sergisi
Sırpların yaktığı 'Saraybosna'nın hafızası'nda fotoğraf sergisi
'Hat sanatı, Türklerle beraber bir medeniyet unsuru haline gelmiştir'
'Hat sanatı, Türklerle beraber bir medeniyet unsuru haline gelmiştir'
Elif Yıldız Kıratlı şiir yazmaya devam ediyor
Elif Yıldız Kıratlı şiir yazmaya devam ediyor
Tatilciler Giresun'da yaylaları tercih etti
Tatilciler Giresun'da yaylaları tercih etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ