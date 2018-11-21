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'Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor'

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aslan, "Troya'ya dünya genelinde inanılmaz bir ilgi söz konusu. Gittiğim her yabancı ülkede insanlar Troya'yı hayranlıkla dinliyor. Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor diyebilirim." dedi.

'Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor'

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aslan, "Troya'ya dünya genelinde inanılmaz bir ilgi söz konusu. Gittiğim her yabancı ülkede insanlar Troya'yı hayranlıkla dinliyor. Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor diyebilirim." dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:43
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'Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor'

ÇANAKKALE - Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla ilan edilen "2018 Troya Yılı" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Troya Müzesi'nin açılmasıyla tarihinde bir ilki yaşayan antik kent için etkin bir tanıtım kampanyası yürütüldüğünü anlatan Aslan, "2018 Troya Yılı" kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Valiliğinin organize ettiği pek çok uluslararası etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

"9 farklı ülkede 16 farklı kentte konferanslar düzenlendi"

Aslan, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikler kapsamında ben de söz konusu kurumların organizasyonuyla yurt dışındaki üniversitelerde, sivil kuruluşlarda, kültür fuarlarında, Troya Yılı, Troya Müzesi ve bu kapsamda yapılan çalışmalar noktasında bilgilendirmeler yaptım. Şu ana kadar Kanada, Amerika, Hırvatistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İtalya ve İngiltere gibi 9 farklı ülkede 16 farklı kentte konferanslar düzenlendi. Özellikle burada şunu açıkça belirtmem gerekiyor ki; çok uzun bir süredir hayal olan Troya Müzesi'ne ilgi çok büyük. Herkes Troya Müzesi'ni görmek için hazırlıklar yapmaya başladı."

"Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor diyebilirim"

Aslan, Troya Yılı'nın son haftalarında da konferans ve diğer tanıtım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Katıldığı konferanslardaki ilgiye dikkati çeken Aslan, "Troya'ya dünya genelinde inanılmaz bir ilgi söz konusu. Ben bizzat buna şahit oldum. Gittiğim her yabancı ülkede insanlar Troya'yı hayranlıkla dinliyor. Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor diyebilirim. Özellikle Troya Müzesi bunun merkezinde ve bütün dünyada Troya Müzesi'nin açıldığı yavaş yavaş biliniyor. Troya Müzesi'nin, müzede sergilenen eserlerin anlatılmasının, uluslararası fuarlarda bu tanıtım faaliyetlerinin devam etmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Troya, Paestum Arkeoloji Fuarı'nda

Öte yandan Prof. Dr. Aslan, tanıtım faaliyetleri kapsamında son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle İtalya'nın en önemli arkeoloji fuarı olarak bilinen "Paestum"a katıldı.

Burada, Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin desteğiyle "Troya: Mitolojiden Arkeolojiye Bir Şehrin Hikayesi" konulu konferans veren Aslan, katılımcılara yakın zamanda açılan Troya Müzesi ve bölgedeki kazılar ile Troya Milli Parkı ve Troya efsanesini anlattı.

Akdeniz çanağında yer alan ülkelerin arkeolojik zenginliklerinin tanıtılması ve arkeoloji alanında uluslararası otoriteler ile buluşması için platform oluşturan fuarda Prof. Dr. Aslan'ın sunumu büyük ilgi gördü.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Troya Antik Kenti
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