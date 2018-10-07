Troya'nın Hektor'u Tan Sağtürk, Paris'i Murat Karahan olacak

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Troya'da ünlü balet Tan Sağtürk, "Hektor"a, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan da "Paris"e hayat verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018'i, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girişinin 20'nci yılı dolayısıyla "Troya Yılı" olarak ilan ederken, DOB da bu kapsamda opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Genel Sanat Direktörlüğünü Murat Karahan, rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz'ın yürüttüğü eserin bestelerini Bujor Hoinic, koreografisini ise Volkan Ersoy üstleniyor.

Troya'nın görkemli prömiyeri için hazırlıklar son sürat devam ediyor.

"Başlı başına çok büyük bir prodüksiyon"

DOB Genel Müdürü Karahan, Troya bale grubunun provaları esnasında yaptığı açıklamada, bir taraftan bale provalarının diğer taraftan da koro, orkestra çalışmalarının ilerlediğini anlattı.

Karahan, "Troya'yı biz büyük bir sahne şovu olarak düşünüyoruz. Bunu aslında müzikalle karışık bir sahne şovu olarak düşünebilirsiniz. Başlı başına çok büyük bir prodüksiyon. Troya, kısmet olursa, bütün dünyada, Avrupa'da, bütün büyük sahnelerde ülkemizi gururla temsil edeceğimiz bir prodüksiyon olacak." şeklinde konuştu.

Troya'nın çok büyük bir ekibinin bulunduğunu aktaran Karahan, "Tam olarak orkestra, koro, dansçılar ve solistler dahil olmak üzere bir gecede sahnede 254 sanatçımız olacak. Kasımın ilk haftası prömiyerini yapacağız." dedi.

Sahnede iki önemli isim

Sanatseverlerin de merakla beklediği eserin prömiyerinde iki önemli isim de sahne alacak.

Dünyaca ünlü tenor Karahan, Troya Prensi "Paris"i canlandıracak.

Bugüne kadar binlerce temsilde yer alan, sadece Türkiye'de değil yurt dışında büyük başarılara imza atan ve bir süredir bale, dans ve müzik okulu olan 49 yaşındaki ünlü balet Tan Sağtürk ise Troya'da "Prens Hektor" rolüne hayat verecek.

Paris ve Hektor, Troya'da biri aşkına diğeri ülkesine sahip çıkan zıt karakterli kardeşleri temsil ediyor.