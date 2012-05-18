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"Trende Şarkı Söylemek" projesi Ankara'da

Müziğin ortak diliyle her ülkenin kendi kültürünü tanıtmasını amaçlayan AB Bakanlığı destekli proje kapsamında Türk, Fransız, Litvanyalı ve Bulgar gençler Ankara'ya geldi

"Trende Şarkı Söylemek" projesi Ankara'da

Müziğin ortak diliyle her ülkenin kendi kültürünü tanıtmasını amaçlayan AB Bakanlığı destekli proje kapsamında Türk, Fransız, Litvanyalı ve Bulgar gençler Ankara'ya geldi

18 Mayıs 2012 Cuma 16:28
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ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nın AB Eğitim ve Gençlik programı kapsamında desteklediği "Trende Şarkı Söylemek" (Singing on the Train) adlı projede yer alan Türk, Fransız, Litvanyalı ve Bulgar gençler, Kars'ta başlayan ve İstanbul'da sona erecek tren yolculukları sırasında Ankara'ya uğradı.

Müziğin ortak diliyle her ülkenin kendi kültürünü tanıtmasını amaçlayan proje için 14 Mayıs'ta Kars'tan yola çıkan gençler, Ankara Tren Garı'nda Ankara Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Şenliği'ne katılan ve Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerle buluştu.

Tren Garı'nda şarkı ve dans gösterileri sunan gençler, daha sonra şenlik çerçevesinde müzik performansları sergilemek üzere Ankara Üniversitesi kampüsüne gitti.

Türkiye'yi doğudan batıya trenle gezecek 25 kişilik grup, toplam 7 kente uğrayarak evrensel dil olan müzik sayesinde kültürlerarası kaynaşmayı sağlamaya çalışacaklar. Daha önce Erzurum ve Kayseri'ye uğrayan gençler, Ankara'dan sonra Konya ve Eskişehir'e gidecek. Gençler 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da olacak.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 08:30
Anahtar Kelimeler:
Trende Şarkı Söylemek Projesi Ankarada
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