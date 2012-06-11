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Trabzon, Türkiye'nin Hollywood'u olma yolunda

Trabzon, doğal güzellikleri, zengin tarihi geçmişi, yaşama kültürü ile son yıllarda yapımcı ve yönetmenlerin ilgisini çekiyor.

Trabzon, Türkiye'nin Hollywood'u olma yolunda

Trabzon, doğal güzellikleri, zengin tarihi geçmişi, yaşama kültürü ile son yıllarda yapımcı ve yönetmenlerin ilgisini çekiyor.

11 Haziran 2012 Pazartesi 16:05
829 Okunma
Trabzon, Türkiye'nin Hollywood'u olma yolunda

TRABZON

Zafer Sel - Son yıllarda yapımcı ve yönetmenlerin ilk tercihleri arasına giren Trabzon'da film, dizi ve belgesel çekimi açısından önemli çalışmalar yapıldı. Kentte halen çekimi devam eden film ve belgesellerin yanı sıra önümüzdeki aylarda da bir çok yeni çalışma gerçekleştirilecek.

Yapımcı ve yönetmen Erdal Eksert, İstanbul ve doğudaki birçok ilin sinema ve belgesellerde sık sık değerlendirildiğini, artık insanların farklı arayışlara girdiğini ifade ederek şunları söyledi:
''Özellikle bölgede çekilen filmler ve belgeseller Trabzon'un tanıtımı açısından çok önemli. Filmi ya da belgeseli seyredenler Trabzon'u merak ediyor. Bu da bölgeyi turizm açısından öne çıkarıyor ve ekonomik katkı sağlıyor. Özellikle son zamanlarda Türkiyeden ve yurt dışından çok sayıda yönetmen ve yapımcı Trabzon'a gelerek inceleme yaptı. Önümüzdeki yıllarda uluslararası projelerde de Trabzon önemli rol oynayabilir. Özellikle son 2 yıldır belgesel çekimlerinde çok büyük oranda artış var. Ayrıca, bölgede çok sayıda reklam filmi de çekiliyor.''

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 08:06
Anahtar Kelimeler:
HollywoodTürkiyeTrabzon
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