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TOPTAN'DAN TOPLUMA SES GETİRECEK FİLM

Yönetmenliğini Barış Denge'nin üstlendiği "Deniz ve Güneş" filmi hafta içiınde kanyon avm de yapılan gala gösteriminde basın mensuplarına açıklama yapan Denge, filmin çekimlerine başladıktan sonra senaryoda büyük çapta değişiklikler yaptıklarını anlattı.

TOPTAN'DAN TOPLUMA SES GETİRECEK FİLM

Yönetmenliğini Barış Denge'nin üstlendiği "Deniz ve Güneş" filmi hafta içiınde kanyon avm de yapılan gala gösteriminde basın mensuplarına açıklama yapan Denge, filmin çekimlerine başladıktan sonra senaryoda büyük çapta değişiklikler yaptıklarını anlattı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:57
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TOPTAN'DAN TOPLUMA SES GETİRECEK FİLM

Deniz ve Güneş' filminin başrol oyuncularından Şafak Pekdemir filmin güzel bir yaz aşk hikayesini ele aldığını söyledi. Pekdemir, filmin bugün toplumda yaşanan iletişim sorununa dikkati çektiğini belirterek, "Aslında insanların anlaşmak için konuşmaya, duymaya ihtiyacı olmadığı tarafına bizi yönlendiren sıcacık, mesajlı, aşk dolu, görsel olarak da çok keyifli bir film" açıklamasını yaptı.  Oyuncu Burak Serdar Sanal da filmde, insanların hiç konuşmadan da sadece gözleriyle anlaşabileceklerine vurgu yapmak istediklerini kaydetti.

SÖZ SEYİRCİNİN

Filmde işaret dilinin kullanıldığını aktaran Burak Serdar Sanal, "Etrafımızda yaklaşık 3 milyon işitme engelli kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var. Biz daha çok bu farkındalığı yaratmaya çalıştık. İnşallah başarabilmişizdir" dedi. Oyuncu Ayşen İnci de sette keyifle çalıştıklarını dile getirerek, "Son söz seyircinin. Biz mutluyuz umarım seyirci de mutlu olur" ifadelerini kullandı.

İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİNİ  KONU ALIYOR.

Filmde "Nurperi" karakterini canlandıran Eylül Öztürk ise filmin özel bir proje olduğunun altını çizerek, "Bu projenin özellikle engellileri konu alıyor olması çok büyük bir önem teşkil ediyor. Sosyal medyada da biliyorsunuz ki engelli arkadaşlarımız için birçok defa kampanyalar başlattık. Dolayısıyla konuyu sadece işitme engelliler olarak düşünmeyelim ama Türkiye'de binlerce engelli var. Aslına bakarsanız engel onlarda değil bizde diye düşünüyorum. Eğer bu film biraz da olsa farkındalık uyandırırsa ne mutlu bize diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

KADRO ÇOK ZENGİN

Senaryosunu Yaşar Tolga Bozkurt'un kaleme aldığı filmin yapımcılığını üslenen MT Film Prodüksiyon AŞ sahibi Mehmet Toptan" Amacım Türk toplumunun ve dünyanın en büyük  sorunlarından biri olan işitme  ve konuşma engelli  insanlarımızın  seslerini duyurabilmek  olup  bunu  işaret diliyle  filmde anlatmak istedik.  Filmin  çekiminde  emeği geçen  başta senaristimiz  ,yönetmenimiz ve tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum"dedi.
Bir hayli ses getireceğe benzeyen filimde oyuncu kadrosunda ayrıca Melissa Giz Cengiz, Yaşar Tolga Bozkurt, Levent Özdilek, Yener Gürsoy, Seda Oğuz, Selahattin Taşdöğen ve Otilia Bruma yer alıyor.

DENİZ VE GÜNEŞ FİLMİ 1 HAZİRANDE VİZYONA GİRDİ

Filmin özet ve detayı şöyle: "Babasının zorlamasıyla Nurperi ile mantık evliliği yapacak olan Deniz, İstanbul'daki Otilia konseri için Nurperi'nin yatıyla bir hafta öncesinden Burgazada'ya gelmişlerdir. Döndüklerinde evlenmeleri planlanmakta, babaları için de bu gezi bir tanışma fırsatı olarak görülmektedir. Deniz, tek başına katıldığı sualtı dalış aktivitesinde Güneş ile karşılaşır. Güneş'i işitme engelli sanan Deniz, iletişim için işaret dili öğrenip kullanınca, Deniz'i de işitme engelli sanacak Güneş ile aralarında benzersiz ve tarifsiz bir tutku oluşur."

ESKİ BAKAN VE  TBMM BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN'DA  FİLİMİ İZLEDİ.

Köksal Toptan'ın  yeğeni olan  Mehmet Toptan tarafından  kapıda  karşılanan eski  TBMM Başkanı Köksal filim çıkışında arkadaşımız İrfan Demir'e özel röportaj verip" Böyle bir  filim izlemek gerçekten  çok güzel  ve bir o kadarda anlamlı.  Yeğenim olduğu için  söylemiyorum . Hepimizin bir yakını   yada  komşusu yada aileden birilerinde  mutlak işitme ve konuşama engelli   kardeşlerimiz, çocuklarımız  vardır. İşte  filimin en can alıcı yanıda  bu. Böyle  bir  filimi yazan,  yöneten ve  filimde  rol  alan tür   emeği geçenleri  tebrik ediyorum. Ayrıca  böyle bir anlamı filimi  türkiyeye kazandıran yeğenim   Mehmet Toptan'lada  gurur duyuyorum"dedi.

HABER: İRFAN DEMİR

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Ve GüneşŞafak Pekdemir
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