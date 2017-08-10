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"Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Topkapı Sarayı'nda oluşan çatlaklar ve sarayın kaydığına dair iddialara ilişkin, "Söylentiden ibarettir. Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur." dedi.

"Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Topkapı Sarayı'nda oluşan çatlaklar ve sarayın kaydığına dair iddialara ilişkin, "Söylentiden ibarettir. Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur." dedi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:42
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"Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşTopkapı Sarayı'nda oluşan çatlaklar ve sarayın kaydığına dair iddialara ilişkin, "Söylentiden ibarettir. Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur. Bu tamamen spekülasyondur. Gerekli bütün çalışmalar yapılmış, raporlar alınmıştır. Topkapı Sarayı yerli yerinde duruyor, hiçbir şekilde kaymıyor. Bu yanlış tevatürün peşinde gitmemek lazım." dedi.

Bakan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla Topkapı Sarayı'nı gezerek, burada devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı'nın özellikleriyle, Osmanlı mimarisinin ve sanatının zirvesi olan bir mekan olduğunu söyledi.

Devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çok şükür Cumhuriyet tarihimiz boyunca, Topkapı Sarayı ile ilgili en kapsamlı iyileştirme çalışmalarını, restorasyon çalışmalarını ve ayrıca birtakım sergileme çalışmalarının sürdürüldüğü bir dönemdeyiz. Şu anda 20'ye yakın ayrı proje Topkapı Sarayı bünyesinde devam ediyor ve yaklaşık 200 milyon liralık bir bütçeye sahip bu restorasyon ve yenileme çalışmaları. Bir taraftan sarayın orijinal haliyle her tarafının korunmasını temin etmek için çalışmalar sürdürülüyor, bir taraftan yeni teşhir, sergi alanları oluşturmak için gayretler sarfediliyor. Topkapı Sarayı'nın depolarında bulunan son derece değerli çok sayıda eşya var, eser var, bu eserlerin maalesef sadece bir kısmını teşhir edebiliyoruz."

Topkapı Sarayı'nda müze ve sergi kısmının zenginleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "İlk 7 ay itibariyle de geçen yılla kıyasladığımızda turistlerin sayısı bakımından önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Topkapı Sarayı bizim belki de en önemli kültürel varlığımızdır. Çok doğru istikamette giden restorasyon çalışmaları var, yenileme çalışmaları ve yeni alan kazanımları çalışmaları var. Titizlikle sürdürülen bu çalışmalar sayesinde Türk ve Osmanlı tarihinin birçok önemli noktasının aydınlığa ve gün yüzüne çıkarılması gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

"Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur"

Bakan Numan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı'nda oluşan çatlaklar ve sarayın kaydığına dair iddiaların sorulması üzerine şunları söyledi:

"Söylentiden ibarettir. Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur. Bu tamamen spekülasyondur. Gerekli bütün çalışmalar yapılmış, raporlar alınmıştır. Topkapı Sarayı yerli yerinde duruyor, hiçbir şekilde kaymıyor. Bu yanlış tevatürün peşinde gitmemek lazım."

Kurtulmuş, turizm gelirlerinin artırılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'nin turizminin geliştirilmesiyle ilgili önümüzdeki dönemde iki ana alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bunlardan birisi pazar çeşitliliğidir yani Türkiye hem kendi hem de bölgesindeki şartlardan kaynaklanan zor bir dönemi, 2015-2016'da yaşadı turizm alanında. Bir taraftan Rusya ile olan kriz diğer taraftan Avrupa ve özellikle Almanya ile olan kriz, bir taraftan Suriye ve Irak ile olan gelişmeler, açıkçası Türkiye'yi olumsuz etkiledi. Bizim yoğunlaştığımız iki alan var, birincisi; alan çeşitlemesini, pazar çeşitlemesini yapmamız lazım. Örneğin Türkiye önümüzdeki dönemde Çin, Japonya, Hindistan gibi yeni alternatif pazarlara yönelecek ve buralardan çok sayıda turistin gelmesi için gayret sarf edecektir.

İkincisi ise Türkiye’nin ürün çeşitliliği anlamında çok imkanı var. Müzeler, tarihi yerler başlı başına bir değerdir. Sahillerdeki turizm, sağlık turizmi, inanç turizmi, dağ, kış turizmi, yayla turizmi gibi çok çeşitli alanlarda ürün çeşitlendirmesine gideceği. Böylece hem turist sayısında artışın hem de turizm gelirlerinde artışın sağlanması için gayret sarf edeceğiz. Bununla ilgili olarak kültür şurası yapıldı. Önümüzdeki günlerde de inşallah turizmle ilgili bir şura yapacağız. Görev alır almaz ilk yaptığımız çalışmalardan birisi Antalya’da sektörün bütün temsilcileriyle bir araya gelip sorunlarımız masaya yatırmaktı. Meseleleri biliyoruz, nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Gayretle, azimle, kararlılıkla Türkiye turizm alanındaki bu adımlarını atacak. İnşallah 50 milyon turist sayısına, 50 milyar dolar turizm geliri miktarına ulaşacağımız ümit ediyorum."

Aya İrini'nin restorasyonu konusunda ise Bakan Kurtulmuş, "Çok kapsamlı şekilde çalışmalar yapıldı. Çok detaylı bir şekilde aslına uygun tamiratının, restorasyonun yapılması için düğmeye basıldı. İnşallah Aya İrini de aslına uygun bir şekilde onarılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş daha sonra beraberindeki yetkililerle sarayın diğer bölümlerinde incelemelere devam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanıNuman KurtulmuşTopkapı Sarayı
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