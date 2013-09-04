Topkapı Sarayı Müzesi'nde değişim

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in talimatıyla yapılan çalışmalarla Topkapı Sarayı Müzesi'ne Osmanlı ruhu geri kazandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı'dan emanet Topkapı Sarayı'ndaki birçok bölüm, ocak ayından sonra başlatılan çalışmalarla aslına uygun restore edildi.

Orijinal yapının korunduğu sarayda hayata geçirilen dönem geleneklerine dair uygulamalar, konuklarını o günlere götürerek Osmanlı dönemini yaşatıyor.

Tarihi havuzlar suya kavuştu

Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1478'de yaptırılan, 380 yıl boyunca devletin idare merkezi ve padişahların resmi ikametgahı olarak kullanılan tarihi mirasın akmayan havuzları yeniden faaliyete geçirildi. Müzedeki harem ve bahçede yer alan 10 havuz, yürütülen çalışmalarla kullanılır hale geldi.

Yüzlerce yıl önceki güzelliklerine yeniden kavuşan tarihi yapılar içinde ise harem 3. Murad Has Odası'ndaki 19 musluklu "Selsebil" havuzu öne çıkıyor.

Topkapı haremi aslına döndü

Topkapı Sarayı haremindeki 2 mescidin kullanıldığı döneme uygun yenilenerek müzeye kazandırılması ise büyük atılım olarak değerlendiriliyor.

Saray müzeye dönüştürüldükten sonra depo olarak sınıflandırılan Karaağalar ve Kadınlar mescitleri aslına döndü. Mescitlerin bir ay içinde ziyarete açılması planlanıyor.

Akıllardaki harem algısını değiştireceği düşünülen mescitlerden Karaağalar'da yer alan Kabe motifli çini panolar ise çini koleksiyonu bakımından çok değerli.

Kadınlar Mescidi ise başka örneği olmayan bir uygulamayla dikkati çekiyor. Bir kafesle görüntü geçişinin sağlandığı mescitte, kadınlar kafes ardından cemaate ve imama eşlik ediyor.

Kutsal emanetlerde restorasyon ve kıyafet uygulaması

Topkapı Sarayı'nın orijinal yapısına uygun gerçekleştirilen çalışmalarla müzenin her bölümünde dönemin ruhu yeniden can buluyor.

Müzedeki kutsal emanetlerin tamamı Sultan Reşat döneminden 100 yıl sonra yeniden temizlenerek restore edildi. Osmanlı geleneğinde yer alan ramazan ayının 15. günlerindeki Hırka-i Şerif ziyaretleri, geçen yıl eylül itibarıyla sarayda yeniden uygulanmaya başlandı.

Gül, lale ve sümbül bahçeleri

Topkapı Müzesi'nde yer alan tarihi Gülhane yeniden kuruldu. Cumhuriyet döneminde kurulan Gülhane Parkı ile isim benzerliği olan Osmanlı dönemi tarihi Gülhane'ye 40 bin gül dikildi.

Müzeye ayrıca yarım milyon sümbül ve lale dikilerek, özel bahçeler açıldı. Isparta Güneykent Belediyesinin katkılarıyla bir de Isparta kokulu gül bahçesi kuruldu.

Tarihi konsepte uygun koruma ve mehteran konserleri

Topkapı Sarayı'nı koruyan jandarma birliği artık yeni görev anlayışıyla hizmet verecek. Oluşturulacak atlı birlikle, askerler tarihi kıyafetlerle görev yapacak.

Sarayın dışında zaman zaman düzenlenen askeri mehteran konserleri ise bundan sonra her çarşamba saat 11.00'de divan avlusunda hoş seda bırakacak.

Saray arşivinde online hizmet

Topkapı Sarayı Müzesi'nde hayata geçirilen bir diğer yenilik ise Merkez Yazma Eserler Kütüphanesi. Müzedeki kütüphane, yürütülen çalışmalarla 7 yıldan sonra yeniden hizmet vermeye başladı. Katalogların yayınlanmaya başladığı saray arşivi ise ilk kez online hizmet verecek.

Topkapı'daki diğer çalışmalar

Müzede, haremin özel kabul ve bayramlaşma alanı Hünkar Sofası'nın restorasyonu tamamlandı. Ayrıca Zülüflü Baltacılar Ocağı tarihi kışla-ocak olarak düzenlenerek açılışa hazır hale getirildi.

Piri Reis haritasının da bulunduğu sarayın bütün harita gravür ve çizim koleksiyonları sergilenerek, katalogları basıldı. Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı ise 18 yıl aradan sonra yeniden hazırlanarak baskıya verildi.

Saraydaki yeni etkinlikler

Topkapı Sarayı Müzesi'nde birçok yeni uygulama hayata geçirildi.

Sarayın kullanıldığı dönemden sonra ilk kez Mevlit Kandili'nde mevlit okunması uygulamasına benzer biçimde Miraç Kandili'nde miraciye okunmaya başlandı.

Müzenin restorasyonu biten konferans salonu, Enderun Mektebi ve Haremi'nde yalnızca sultan bestekarların eserlerinin seslendirildiği müze konserleri ve konferanslar düzenlenmeye başlandı.

Sultanları anma ve vefa programları başlatılarak, sempozyumlar ve sergiler eşliğinde Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt, saray etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerle buluştu. Uluslararası Çin Sanatı ve Topkapı Sarayı Koleksiyonları Sempozyumu gerçekleştirildi.

Cuma namazlarına açılan Sofa Mescidi'nde cemaatle öğlen ve ikindi namazları da kılınarak, hoparlörsüz ezan okunuyor. Saray şenlikleri kapsamında ilk kez atlı okçuluk ekibi, tarihi kostümlerle Enderun arka avlusunda, sipahi kıyafetli atlılar da Birinci Avlu'da ücretsiz gösteri yapıyor.

Sarayın geleneksel kültürüne uygun baklava alayları, saray helvası ve saray şerbetleri, etkinlik günlerinde ve özel konukların katıldığı davetlerde ikram ediliyor. Eğitim alanı olarak da kullanılan müzede, üniversite ve lise öğrencilerine "Şehir ve Saray" temalı dersler veriliyor.