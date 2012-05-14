Tiyatrocular kapalı dünyalarından çıkmalı

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan tiyatrolara devlet desteğinin sürmesi gerektiğini söyleyerek, ''Ancak tiyatrocuların da kendi kapalı dünyalarından çıkması gerekiyor. Devletten maaş alarak 8 dizide ayrı ayrı oynayarak sanatçılık olmaz'' dedi.

Anadolu Ateşi Çocuk Gösterisi Kıvılcım'ın tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan,tiyatroların özelleştirilmesine ilişkin görüşlerini paylaşırken, tiyatrolara devlet desteğinin sürmesi gerektiğini söyleyerek, ''Ancak tiyatrocuların da kendi kapalı dünyalarından çıkması gerekiyor.

Bunca zamandır devlet desteği almadıklarını belirten Erdoğan, ''Sen bir halk sanatı icra edersen karşılığı bulunur, ama klasiklerin bunun karşısında şansı yok maalesef. Ama izlenmiyor diye desteklenmemesi, işin sadece popüler alana kaymasına yol açar ki bu tehlikeli bir durum'' diye konuştu.



-''Yılmaz doğru söylemiş''



Erdoğan, kardeşi Yılmaz Erdoğan'ın ezan sesinin filmlerde kullanılmaması eleştirisinin sorulması üzerine şunları söyledi:

''Yılmaz doğru söylemiş. Hassas bir dönem. Tiyatrocu arkadaşlarımızla da karşı karşıya gelmek istemiyorum ama bu güne kadar bizi sanatçıdan, halk danslarını sanattan saymazlardı. Maalesef, biz de bu konuda mağduruz.''

