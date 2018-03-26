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Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

Devlet Tiyatrolarınca Ekim ayından bu yana 143 farklı oyun için gerçekleştirilen 3 bin 715 temsili, 1 milyon 100 bin seyirci izledi.

Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

Devlet Tiyatrolarınca Ekim ayından bu yana 143 farklı oyun için gerçekleştirilen 3 bin 715 temsili, 1 milyon 100 bin seyirci izledi.

26 Mart 2018 Pazartesi 11:26
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Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları'nda (DT) sanat sezonunun başladığı Ekim ayından bu yana sahnelenen 3 bin 715 temsili, 1 milyon 100 bin seyirci izledi.

DT, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği temsil, turne ve festivallerle yüzlerce insana tiyatro sevgisini aşılarken, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de özel tiyatroların ayakta kalmasına yönelik önemli maddi destekler sağlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, DT'de sanat sezonunun başladığı Ekim ayından bugüne kadar 143 farklı oyun sahnelendi. Bu süre içinde toplam 3 bin 715 temsil gerçekleştirilirken, oyunları 1 milyon 100 bin vatandaş izledi.

DT Genel Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında ise 10 yerleşik ve 6 turne sahnesinde 30 farklı oyunu, 26 farklı sahnede ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak. Bu uygulamayla 8 bin 500 kişinin ücretsiz tiyatro izlemesi sağlanacak.

Bu sene 20'ncisi düzenlenecek ve 27 Mart'ta başlayacak Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu da kutlamalar kapsamında davetiyeli olarak izlenebilecek.

Özel tiyatrolara rekor destek

Öte yandan Bakanlık, 2017-2018 sanat sezonunda, özel tiyatrolara şu ana kadar verilen en yüksek miktarlı desteği sağladı.

Söz konusu dönemde özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak isteyen 155 profesyonel, 54 çocuk oyunu, 152 amatör ve 77 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 438 özel tiyatro başvuruda bulundu. Bu başvurular Bakanlık yardımlarından yararlanmak üzere yıllar içerisinde yapılan en yüksek başvuru olma özelliğini taşıdı.

Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığındaki Değerlendirme Komisyonunca özel tiyatroların başvurularına karşılık yapılan incelemelerde, 109 profesyonel, 39 çocuk oyunu, 41 amatör ve 40 geleneksel olmak üzere toplam 229 özel tiyatronun projesinin desteklenmesine karar verildi.

Bu kapsamda özel tiyatrolara 5 milyon 234 bin liralık ödenek verildi.

Desteklerde Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik vererek, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelere ek maddi katkı sağlayan Bakanlığın bu tutumu da özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesini teşvik etti.

2002'de profesyonel kategoride başvuru yapan özel tiyatroların yaklaşık yüzde 55'i Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih ederken, 2017'de bu oran yüzde 80'in üzerine çıktı.

Yeni başvurular temmuzda 

Bakanlık, özel tiyatroların 2018-2019 sanat sezonu başvurularını ise 15 Temmuz - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında online olarak kabul edecek. Başvuru için gerekli bilgiler, "ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr" adresinde yer alıyor.

2018 yılında özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlara ilişkin bir değişikliğin şu an için planlanmadığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıDTDevlet Tiyatroları
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