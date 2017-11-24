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TİYATRO KEYFİ’NİN YENİ ESERİ : “GÖZLERİN ARDINDA “ 

Tiyatro Keyfi'nin yeni eseri "Gözlerin Ardında" uluslararası bir barış projesine dönüşüyor.

TİYATRO KEYFİ’NİN YENİ ESERİ : “GÖZLERİN ARDINDA “ 

Tiyatro Keyfi'nin yeni eseri "Gözlerin Ardında" uluslararası bir barış projesine dönüşüyor.

24 Kasım 2017 Cuma 14:01
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TİYATRO KEYFİ’NİN YENİ ESERİ : “GÖZLERİN ARDINDA “ 

Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni Kemal Başar, resmi makamlardan aldığı davet üzerine, devlet yetkilileri ve tiyatro çevresiyle işbirliği için 22 - 25 Kasım tarihlerinde İsrail'e gidiyor.

Nava Semel'in yazdığı metin, down sendromlu oğlunun doğumundan sonra eşi dahil herkes tarafından yalnız bırakılan bir annenin dramını anlatıyor. Kemal Başar eseri daha önce Romanya'daki GA Petculescu Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da yönetti. Romanya'daki eser 20. sezonunda ve sürüyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 5 sezon kapalı gişe sergilenen eser ise kimi uluslararası olan pek çok turne yaptı. Ödül ve övgünün yanı sıra yönetmene Başbakanlık Farkındanlık Ödülü'nü de getirdi.

Tiyatro Keyfi'nin prodüksiyonunda yapılan ve Ocak ayında prömiyer yapacak olan "Gözlerin Ardında Müzikali" dünyada ilk kez olmak üzere konser/tiyatro formunda sahneye konuyor. Kendi de down sendromlu bir evlat sahibi olan Özgün ve orkestrası sahnede canlı performansla yer alıyor. Onlara oyuncu Eda Kandulu eşlik ediyor. Oyunun müzikleri de Özgün Uğurlu'ya ait. Kostüm tasarımı Mine Erbek Gökbuget imzasını taşıyor.

Aynı zamanda bir down sendromu farkındalık projesi de olan müzikalin İsrail - Türk toplumları arasında tarihi bağları hatırlatacak, sanat aracılığıyla kurduğu köprü ile toplumların dostluğunu pekiştirecek bir barış projesi olması için çalışmalarını sürdüren Tiyatro Keyfi, Gözlerin Ardında Müzikali'nin prömiyerini bir basın galası ile Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de yapacak.

HABER: DİLEK KÖROĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tiyatro KeyfiTiyatroSANATKemal BaşarGA Petculescu TiyatrosuAnkara Devlet Tiyatrosu
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