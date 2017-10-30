Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108761
ALTIN
154.219
DOLAR
3.7723
STERLİN
4.9633
EURO
4.3904
'Manevi evlat' hizmeti
'Manevi evlat' hizmeti
Fikriye nine'den şiir kitabı
Fikriye nine'den şiir kitabı
Şehrin yeşiline 'kadın eli' değdi
Şehrin yeşiline 'kadın eli' değdi
"Bursa Siyahı" kuyruğu
"Bursa Siyahı" kuyruğu
Güzeldere Yaylası'nın Sonbahar güzelliği
Güzeldere Yaylası'nın Sonbahar güzelliği
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

TİKA'dan 'Türkmence Araştırmaları Çalıştayı'

“Türk Dil Biliminde Tanımlama ve Belgeleme V. Uluslararası Türkmence Araştırmaları Çalıştayı” Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirildi.

TİKA'dan 'Türkmence Araştırmaları Çalıştayı'

“Türk Dil Biliminde Tanımlama ve Belgeleme V. Uluslararası Türkmence Araştırmaları Çalıştayı” Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:38
0 Okunma
TİKA'dan 'Türkmence Araştırmaları Çalıştayı'

Türk Dil Biliminde Tanımlama ve Belgeleme V. Uluslararası Türkmence Araştırmaları Çalıştayı” Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce düzenlenen çalıştaya Türkmenistan ve Türkiye’nin yanı sıra ABD, Çin, İsveç, Almanya ve Afganistan’dan çok sayıda bilim adamı, sivil toplum kuruluşu ve haber ajansı temsilcileri ile üniversite öğrencilerinin katıldığı bildirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşangulı Amanlıyev, Türkmencenin devlet dili olarak kabul edilmesi ve dilin geliştirilmesi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkmenistan İlimler Akademisinden Ord. Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov konuşmasında, çalıştayın çok önemli olduğunun altını çizerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Söyegov, ayrıca Türkmen dili ve tarihi hakkında katılımcılara geniş bilgi verdi.

Türk dilinin söyleniş, fonetik ve morfoloji özellikleri hakkında konuşan Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünden Doç. Dr. Sema Aslan Demir de Türkmen dilini diğer Türk dilleri ile karşılaştırdı ve konuya ilişkin çeşitli örnekler verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Dil BilimiTİKA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sülüklü Göl
Sülüklü Göl
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri anısına levha
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri anısına levha
Minik eller 'arkeolojik kazı' ile tanışıyor
Minik eller 'arkeolojik kazı' ile tanışıyor
Bu hafta 4 film vizyona girecek
Bu hafta 4 film vizyona girecek
Kurtulmuş: Öncelikli hedefimiz turizmde pazar ve ürün çeşitlendirmesi
Kurtulmuş: Öncelikli hedefimiz turizmde pazar ve ürün çeşitlendirmesi
Şehir Tiyatroları Cumhuriyet Haftası'nda ücretsiz
Şehir Tiyatroları Cumhuriyet Haftası'nda ücretsiz
Osmanlı şerbetinin kitabını yazdılar
Osmanlı şerbetinin kitabını yazdılar
Brezilya’da 'Türk Kültürü' konferansı düzenlendi
Brezilya’da 'Türk Kültürü' konferansı düzenlendi
"İyi filmler sınırları aşar"
"İyi filmler sınırları aşar"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ