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“The Rise Of Light” La Visione Art Gallery’de...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

“The Rise Of Light” La Visione Art Gallery’de...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

25 Ekim 2018 Perşembe 15:54
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“The Rise Of Light” La Visione Art Gallery’de...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 23 Ekim 2018 tarihlerinde, usta genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı “The Rise Of Light” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Kokteylle açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanındaki genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi 6 Kasım 2018 tarihine kadar Süleyman Seba Caddesi, Fırat Apt. No: 58 Maçka da sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar:

Ahsen Küçükçalık, Ayşe Efe, Adnan Çoker, Bahadır Uçan, Başak Karakaya Sharghı, Betül Saygılı, Burak Oğur, Derya Başpınar, Didem Birkon, Dilara Topaloğlu, Dilber Sahan, Emine Şensoy, Enis Aktaş, Ergin İnan, Güldem Üçok, Günseli Bozoğlu Yetkin, Leıla Vereta Kaya, Mersin Ulusoy, Mukadder Oyanık, Mustafa Ata, Ömer Yiğit Aral, Pelin Altıntop, Saliha Barut, Sema Berdan, Şenay Yanardağ, Süleyman Saim Tekcan, Zeynep Güneş, Zeynep Serdar,Tanju Demirci

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Anahtar Kelimeler:
The Rise Of LightLa Visione Art Gallery
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