İSTANBUL

Yönetmenliğini Kim Ki-duk'un üstlendiği The Net (Ağ) filmi, 6 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşen basın gösterimi sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Film Arası Dergisi Editörü Gökşen Aydemir, yönetmenin filmde sinematografik olarak net ve duru bir tarzı seçtiğini söyledi.

Aydemir, Kim Ki-duk'un politik ve varoluşçu karakterleriyle tanındığının altını çizerek, "İlk kez gerçek anlamda reel politik sorunlara değinen bir film çekmiş. Coğrafyanın kader olduğu her toplumda uzlaşma ve devletin kızgın çarkları arasında ezilen insanı her yönüyle betimlemiş. Kuzey Koreli balıkçının ajan sanılmasıyla başlayan süreç, olmadığı anlaşıldığı halde devam ediyor." dedi.

Sade ama derin bir hikaye kurgusu var"

Film Arası Dergisi'nden Zehra Ayçiçek ise birçok filmin vazgeçilmez temasının intikam kavramı olduğunu ve bu filmde de başrolde yer aldığını dile getirdi.

Ayçiçek, yönetmenin filmde Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki siyasi farklılıkları masum bir balıkçı üzerinden etkileyici bir dil ve üslupla anlattığı değerlendirmesinde bulundu.

Senaryosunu Seung-tae Ki'nin yazdığı, Güney Kore yapımı filmde Ryu Seung-beom, Lee Won-geun, Kim Young-min, Ahn Ji-hye, Choi Gwi-hwa gibi oyuncular yer alıyor.

Dram türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Teknesinin motoru bozulan bir balıkçı, Güney Kore’ye sürüklenir. İşkence dolu uzun sorgulamalardan sonra Kuzey Kore’ye sınır dışı edilir. Ancak Güney Kore’yi terk etmeden önce ülkenin aynı anda hem ne kadar gelişmiş olduğunu hem de ne kadar karanlık bir yana sahip olduğunu görür. Ekonomik gelişmenin mutluluk getirmediği düşüncesiyle döndüğü ülkesinde, güneyde karşılaştığı şiddetin benzerini yine sorgulamalar esnasında yaşar. Güneyde gördükleri karşısında yaşadığı zihin bulanıklığı, kuzeyde bir hayal kırıklığına dönüşmeye başlar."

AA