‘The breath of fall’ sergisi

“THE BREATH OF FALL” SERGİSİ

La Visione Art Gallery, Karma Resim Sergisi “The Breath Of Fall” 12 Eylül 2018 Çarşamba günü kokteyl eşliğinde kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla açıldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Sergiye Katılan Sanatçılar

Amine Yıldız, Ayşe Döler, Adnan Çoker, Beyza Çakır, Ceren Özdemir, Çağatay Çopuroğlu, Deniz Cozur, Enis Aktaş, Ergin İnan, Feruze Akay, Filiz Örgün, Gülden Özaydın, Gülsüm Acar, Hannan Cosmina Saloukhah, İlhan Aziz, İpek Tülin Aktay, Kerem Gürkavcı, Keziban Yıldırım, Mert Üçer, Memduh Kuzay, Mustafa Ata, Nazahat Hamzaoğlu, Özlem Dursun, Ömer Yiğit Aral, Pelin Ekici Kuzu, Selma Sardoğan Engizli, Süleyman Saim Tekcan, Şerife Balkan, Tahir Berk Yılmaz, Tanju Demirci, Ümit Bakırcı

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 20 Eylül 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

ZAMBAK KARABAY