Tenor Arda Doğan, Beethoven Ödülü'nün sahibi oldu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos'ta "2016 European Music Academy" tarafından düzenlenen şan yarışmasında en büyük ödül olan "Beethoven Ödülü", Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı tenor Arda Doğan'a verildi.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirilen yarışmada, Avrupa Müzik Akademisi "Beethoven Ödülü" için, dünyanın seçkin opera müdürleri ve yönetmenleri jüri üyeliği yaptı.

Tenor Arda Doğan, 2016-2017 sezonunda, orkestralı üç konser için Çek Cumhuriyeti'ne davet edildi.

Doğan, "Hoffman'ın Masalları" operasında Hoffman rolüyle, "La Boheme" operasında ise Rodolfo rolüyle, 2016-2017 sezonunda Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.