Temel ile Dursun İstanbul’da dizi mi oluyor?

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Wilma Elles’in başrolünü üstlendiği Temel ile Dursun İstanbul’da isimli sinema filmi aldığı reytingle yapımcısının yüzünü güldürdü.

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın üstlendiği ve Star TV’de yayınlandığı günden beri reytinglerde sürekli bir çok büyük projeleri geride bırakarak ilk 100 program arasında yer alan Temel ile Dursun İstanbul’da filmi TV izleyicisinden de tam not aldı.

Aldığı iyi reytinglerle; yakında Dizisi de olacak mı sorusunu akıllara getiren film yayınlandığı dönemlerde ilk 10, 16, 41, 42 ve 56. sıralarda yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Filmin Dizi olma ihtimali üzerine konuşan İhsan Taş, Hikâye olarak her hangi bir sıkıntılarının olmadığını ve Dizi olması durumunda kadroyu biraz daha zenginleştirebileceklerini ifade etti.