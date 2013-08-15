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"Teknoloji mucidi" Steve Jobs’un hayatı beyaz perdede

Haftanın merakla beklenen filmi "teknoloji mucidi" Steve Jobs’un hayatını konu alan "Jobs", bu hafta sinemaseverlerle buluşacak.

"Teknoloji mucidi" Steve Jobs’un hayatı beyaz perdede

Haftanın merakla beklenen filmi "teknoloji mucidi" Steve Jobs’un hayatını konu alan "Jobs", bu hafta sinemaseverlerle buluşacak.

15 Ağustos 2013 Perşembe 12:24
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İSTANBUL

Bu hafta biri Türk yapımı 7 film vizyona girecek.

"Teknoloji mucidi" olarak anılan ve 2011'de hayatını kaybeden Steve Jobs'un hayatını anlatan "Jobs", sinameseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Joshua Michael Stern'in üstlendiği filmin senaryosunu Matt Whiteley kaleme aldı.

Başrolünde Ashton Kutcher'ın yer aldığı filmde, Jobs'un gençlik yıllarından başlayarak hayat hikayesi anlatılıyor.

"Percy Jackson: Canavarlar Denizi"

Thor Freudenthal'ın yönettiği ve Logan Lerman, Alexandra Daddario, Douglas Smith ile Leven Rambin'in oynadığı "Percy Jackson: Canavarlar Denizi", sinemaseverlerle buluşacak.

"Göster Gününü 2" 

"Kick-Ass" filminin devamı niteliğinde çekilen "Göster Gününü 2"nin yönetmenliğini ve çizgi roman uyarlamasını Jeff Wadlow üstlendi.

Aksiyon, komedi türündeki filmde, Aaron Taylor-Johnson, Chloe Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage ve Yancy Butler rol aldı.

"Kirli Oyun" 

Dram ve aksiyon türündeki "Kirli Oyun" adlı filmin yönetmenliğini Jessy Terreo üstlendi.

Senaryosunu L. Philippe Casseus'un yazdığı filmde, Curtis Jackson, Forest Whitaker ve Robert De Niro, Ryan O'Nan, Matt Gerald, Beau Garrett, Malcolm Goodwin ve Robert Wisdom oynadı. 

"Ailem İçin"

Bu hafta vizyona girecek "Ailem İçin" filminin yönetmen koltuğu, "Man Push Cart", "Chop Shop ve Goodbye Solo" filmleriyle ses getiren Ramin Bahrani'ye ait.

Macera, dram ve aile türündeki filmin oyuncuları arasında Zac Efron, Dennis Quaid, Heather Graham, Kim Dickens, Laura AtwoodHenry Whipple gibi isimler yer alıyor. 

"Tepenin Uşakları"

Yönetmenliği, senaryosu ve yapımı İsmet Eraydın'a ait "Tepenin Uşakları" filmi de bu hafta vizyona girecek filmler arasında yer alıyor. 

Babasız bir evde yaşamakta olan ve kışın okuyup yazın çobanlık yapmakta olan Hikmet'in köyün en nüfuzlu ailesinin kızı Züleyha'ya aşık olmasının ve ardından yaşananların konu edildiği komedi, dram türündeki filmde, Samet Karahasanoğlu, Ayşe Öztürk, Selahattin Çakır gibi isimler rol alıyor. 

"Savaşın Gölgesinde"

2. Dünya Savaşı'na ters köşeden bakan "Savaşın Gölgesinde" filminin yönetmen koltuğunda Cate Shortland oturuyor. 

Filmde, Saskia Rosendahl, Nele Trebs, Ursina Lardi, Hans-jochen Wagner, Philip Wiegratz rol aldı. 

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 12:25
Anahtar Kelimeler:
Teknoloji Mucidi Steve Jobs’un Hayatı Beyaz Perdede
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