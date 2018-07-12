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Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesi film oluyor

ABD merkezli film şirketi Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesini film yapmaya hazırlanıyor.

Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesi film oluyor

ABD merkezli film şirketi Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesini film yapmaya hazırlanıyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:21
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Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesi film oluyor

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin kurtarılış hikayesi beyaz perdeye taşınacak.

BBC'de yer alan habere göre, 12 gün mağarada mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 12 çocuk ve antrenörlerinin hikayesinin film yapılacağı bildirildi.

Tayland'da yaşayan ABD merkezli Pure Flix Entertainment adlı film şirketinin ortaklarından Michael Scott olayın çok dokunaklı olduğunu belirterek, film için senaryo üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Yapım şirketinin kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği, süreçte yer alan herkesi dinlediği ve bu bilgileri film için kullanacağı ifade edildi.

Ayrıca mağaranın müze haline getirileceği ve ziyaretçilere açılacağı bilgisi de verildi.

Çocukları kurtarma operasyonu sırasında, yardım götüren eski Taylandlı profesyonel dalgıç Saman Gunan'ın oksijen tüpü bitmiş, mağara içinde hayatını kaybetmişti.

Öte yandan içeride mahsur kalan çocukların sağlık kontrollerini yapan ve mağaradan çıkan son kişi olan Avustralyalı doktor Richard Harris, babası vefat ettiği sırada ülkesinde olamamıştı.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.

AA

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TaylandTaylandda Mağaradan Kurtarılan çocuklar
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