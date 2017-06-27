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'Tavla 2 bin yıl önce de oynanıyormuş'

Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, tavlanın erken versiyonu olan Roma döneminin popüler oyunu "Ludus duodecim sctiptorum"a ait birçok buluntuya ulaşıldı.

'Tavla 2 bin yıl önce de oynanıyormuş'

Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, tavlanın erken versiyonu olan Roma döneminin popüler oyunu "Ludus duodecim sctiptorum"a ait birçok buluntuya ulaşıldı.

27 Haziran 2017 Salı 19:09
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'Tavla 2 bin yıl önce de oynanıyormuş'

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helenistik Dönem'de Frigya, Karya ve Lidya bölgelerinin kesişim noktasında, Lidya sınırları içerisinde yer alan Tripolis Antik Kenti'nde 2017 yılının kazı çalışmalarına 50 kişilik bir ekiple başladıklarını anlattı.

Tripolis'te 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki pazar yerinin doğusundaki üstü kapalı sütunlu galeri yakınlarında ve Sütunlu Cadde üzerinde kazı ve restorasyonları tamamlayarak ziyarete açtıklarını hatırlatan Duman, temmuz ayından itibaren kazı planına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Kentte birçok pazar yeri bulduklarını ifade eden Duman, agora denilen 3 yer tespit ettiklerini anlattı.

Agoralardaki sosyal aktivitelerden birinin tavlanın erken versiyonu Roma döneminin popüler oyunu "Ludus duodecim sctiptorum" olduğunu söyleyen Duman, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2 bin yıl önce de o dönemde de pazar yerinde dükkan açan esnaf ve işportacılar boş zamanlarını geçirmek için bu tavla oyununu oynamışlar. Üç zar ve oyun pulları ile oynanan bu oyunla ilgili birçok buluntu kazı çalışmalarında tespit edildi. En önemli buluntu grubunu ise bu oyunun üzerinde oynandığı mermer plakalar yer almaktadır. Tavlanın daha erken bir versiyonundan oynanıyormuş diyebiliriz."

Duman, anıtsal çeşmenin ortaya çıkartılmasının maddi açıdan çok zorlu olacağını ve bunun içinde bir sponsor arayışına girdiklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TavlaTripolisAntik Kent
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