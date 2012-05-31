Taş Devri gün yüzüne çıkarılıyor

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde milattan önce 60 bin ile 10 bin yılları arasında Taş Devri insanlarının yaşadığı mağaralar temizleniyor.

Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy Mağaraları'nda çevre düzenleme çalışması başlattı. Çalışmayla, Taş Devri'nden kaldığı belirtilen mağaralar gün yüzüne çıkartılacak.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hayati Tekin, Tekkeköy Mağaraları'nın 1941 yılında yapılan bilimsel çalışma sonucunda milattan önce 60 bin ile 10 bin yılları arasında Taş Devri insanlarının yaşadığı mağaralar olarak belirlendiğini söyledi.

Mağaraların Karadeniz'in en eski insan yerleşkesi olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

''Çorum'daki Hattuşa, Boğazkale'deki Hitit uygarlığına ait yaşantı bile milattan önce 5 bin ile 3 bin yılları arasında. Burası oralardan bile çok daha eski yıllara dayanan bir yerleşke. Burada 71 yıllık bir gecikmeyi hayata geçiriyoruz. Samsun Müze Müdürlüğü'nün gözetiminde mağaraların bulunduğu alanda temizlik yapıyoruz. Mağaraların etrafında daha önce ev olarak kullanılan 3 bina vardı, bunları da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda tescillendireceğiz. Bu evlerde ilk çağ, yakın çağ, orta çağ gibi müzeler yapacağız. Yolun alt tarafında vadi var, onu da ören yeri olarak düzenleyeceğiz. 92 bin metrekarelik bir alanda çalışmamızı devam ettiriyoruz. 15 gün içinde temizlik çalışmalarını tamamlayacağız.''