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Tarkan, Los Angeles'ta sevenleriyle buluştu

Türk pop sanatçısı Tarkan, ABD'nin Los Angeles kentinde konser verdi.

Tarkan, Los Angeles'ta sevenleriyle buluştu

Türk pop sanatçısı Tarkan, ABD'nin Los Angeles kentinde konser verdi.

06 Mart 2017 Pazartesi 15:12
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Tarkan, Los Angeles'ta sevenleriyle buluştu

SM Production Group organizasyonuyla New York'taki konserlerin ardından Los Angeles'a geçen Tarkan, "melekler şehri"nin en prestijli sahnelerinden The Novo by Microsoft'ta hayranlarıyla buluştu. 

Tarkan, Los Angeles'taki konserinde dünyaca ünlü Türkçe ve İngilizce şarkılarını seslendirdi. Şarkıcıya parçalarında Türklerin yanı sıra Meksikalılar, Arjantinliler, Ruslar, İranlılar ve ABD'lilerin aralarında bulunduğu geniş bir hayran kitlesi eşlik etti.

Hayranları Tarkan'ı Meksika'ya davet etti

ABD'deki konserlerinin son ayağı olan Los Angeles'ta Tarkan'ı yakından görmek isteyen hayranları, sabahın erken saatlerinden itibaren konserin yapılacağı mekanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk ve Meksika bayraklarıyla konser mekanına gelen bir grup Meksikalı hayranı, Tarkan'ın Los Angeles'a gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sanatçıyı Meksika'ya davet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Los AngelesTarkanKonserABDNew York
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