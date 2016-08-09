Tarkan Açıkhava'da 6 konser verecek

İSTANBUL
Ünlü pop müzik şarkıcısı Tarkan, yoğun ilgi üzerine Açıkhava konserlerinin sayısını 6'ya çıkardı.
Geleneksel Açıkhava konserlerinde sahne alacak Tarkan, daha önce açıklanan ve biletleri tükenen 3, 4 ve 6 Eylül'deki konserlerinin yanı sıra 7, 9 ve 10 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.
Sanatçı, iki bölümden oluşacak konserin ilk yarısında Türk sanat müziği albümü "Ahde Vefa"da yer alan eserleri, ikinci yarısında ise sevilen pop şarkılarını yorumlayacak.
AA