Tarkan Açıkhava'da 6 konser verecek

İSTANBUL

Ünlü pop müzik şarkıcısı Tarkan, yoğun ilgi üzerine Açıkhava konserlerinin sayısını 6'ya çıkardı.

Geleneksel Açıkhava konserlerinde sahne alacak Tarkan, daha önce açıklanan ve biletleri tükenen 3, 4 ve 6 Eylül'deki konserlerinin yanı sıra 7, 9 ve 10 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Sanatçı, iki bölümden oluşacak konserin ilk yarısında Türk sanat müziği albümü "Ahde Vefa"da yer alan eserleri, ikinci yarısında ise sevilen pop şarkılarını yorumlayacak.