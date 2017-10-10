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Tarihi taş şikayet üzerine yolun altından çıkarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yol yapımı sırasında fark edilmeden gömüldüğü iddia edilen ve üzerinde tarihi yazılar bulunan bir taş, şikayet üzerine çıkarıldı.

Tarihi taş şikayet üzerine yolun altından çıkarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yol yapımı sırasında fark edilmeden gömüldüğü iddia edilen ve üzerinde tarihi yazılar bulunan bir taş, şikayet üzerine çıkarıldı.

10 Ekim 2017 Salı 12:29
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Tarihi taş şikayet üzerine yolun altından çıkarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yol yapımı sırasında fark edilmeyerek gömüldüğü iddia edilen ve üzerinde tarihi yazılar bulunan bir taş, şikayet üzerine çıkarılarak korumaya alındı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kazıda ortaya çıkan tarihi taşın üzeri fark edilmeden üzeri kapatıldı ve yolun üzerine asfalt döküldü.

Yol çalışmaları sırasında taşı gören bir vatandaş, taşın fotoğrafını çekip Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne şikayet etti.

Bunun üzerine Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla yol ve parke çalışması durdurularak, Silifke Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca inşaat alanında çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, taşın üzerinde ilçenin Roma dönemindeki ismi Claudiopolis'te eğitime verilen destekle ilgili hazırlanmış tarihi değeri bulunan yazılar tespit edildi. Ayrıca çalışmalarda başka tarihi taşlara da ulaşıldı.

Taşları korumaya alan Silifke Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, taşların yolun 3-4 metre altında bulunduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinMutTarihi Taş
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